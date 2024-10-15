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İsrail'in 'terk edin' demesi sonrasında UNIFIL: Kalıyoruz
İsrail'in 'terk edin' demesi sonrasında UNIFIL: Kalıyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırıya maruz kalan Lübnan'daki BM barış gücü UNIFIL'e 'defalarca çatışma bölgesini terk etmeleri' istendi açıklaması... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:27+0300
2024-10-15T12:53+0300
dünya
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birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil)
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Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki barış gücü UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Gelen uluslararası tepkiler sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu dün “İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi” açıklamasını yapmıştı. Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL'i siper olarak kullandığını iddia ederek şunları belirtti:UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti dün yaptığı videolu açıklamada şunları kaydetti:Lübnan'daki UNIFIL kaç kişi? Kim yönetiyor?Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), 50 ülkeden 10 bin 500 kişilik bir barış gücünden oluşuyor. Barış gücü birlikleri, operasyon alanında gece ve gündüz olmak üzere ayda yaklaşık 14 bin 500 faaliyeti kapsayan yoğun bir operasyonel ve diğer faaliyetler düzeyini sürdürüyor. Faaliyetlerin yüzde on yedisi Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülüyor ve UNIFIL'in beş gemilik bir Deniz Görev Gücü bulunuyor. UNIFIL kuvvetlerinin komutanı İspanya'dan Korgeneral Aroldo Lazaro Saenz.
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unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , israil, benyamin netanyahu
unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , israil, benyamin netanyahu

İsrail'in 'terk edin' demesi sonrasında UNIFIL: Kalıyoruz

12:27 15.10.2024 (güncellendi: 12:53 15.10.2024)
© Fotoğrafİsrail'in 'terk edin' demesi sonrasında UNIFIL: Kalıyoruz
İsrail'in 'terk edin' demesi sonrasında UNIFIL: Kalıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırıya maruz kalan Lübnan'daki BM barış gücü UNIFIL'e 'defalarca çatışma bölgesini terk etmeleri' istendi açıklaması sonrasında UNIFIL sözcüsünden İsrail'e cevap geldi. Sözcü Andrea Tenenti "Kalıyoruz... Güvenlik Konseyi yetkisi altında Lübnan'ın güneyindeyiz" dedi.
Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki barış gücü UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Gelen uluslararası tepkiler sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu dün “İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi” açıklamasını yapmıştı.
Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL'i siper olarak kullandığını iddia ederek şunları belirtti:
"UNIFIL personelinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu UNIFIL'in İsrail'in talebine kulak vermesi ve geçici olarak bölgeden çekilmesidir.”
UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti dün yaptığı videolu açıklamada şunları kaydetti:

“Kalıyoruz... Güvenlik Konseyi yetkisi altında Lübnan'ın güneyindeyiz. Dolayısıyla uluslararası bir varlığı ve BM bayrağını bölgede tutmak önemli.”

Lübnan'daki UNIFIL kaç kişi? Kim yönetiyor?

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), 50 ülkeden 10 bin 500 kişilik bir barış gücünden oluşuyor. Barış gücü birlikleri, operasyon alanında gece ve gündüz olmak üzere ayda yaklaşık 14 bin 500 faaliyeti kapsayan yoğun bir operasyonel ve diğer faaliyetler düzeyini sürdürüyor. Faaliyetlerin yüzde on yedisi Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülüyor ve UNIFIL'in beş gemilik bir Deniz Görev Gücü bulunuyor. UNIFIL kuvvetlerinin komutanı İspanya'dan Korgeneral Aroldo Lazaro Saenz.
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