İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-saldirisinda-olduruldugu-iddia-edilen-iran-kudus-gucu-tuggenerali-kaani-tahranda-ortaya-1089238575.html
İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı
İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Beyrut'taki saldırıları ardından öldürüldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tahran'da görüntülendi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:42+0300
2024-10-15T11:42+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran devrim muhafızları
israil
israil-filistin
lübnan
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104095/99/1040959935_0:24:1040:609_1920x0_80_0_0_125835c94b0a4621a1c8452c5f6763a0.jpg
İsrail ve Batı medyası tarafından öldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra Tahran’da ilk kez görüntülendi.İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kaani, İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, 27 Eylül’de Beyrut’taki saldırıda hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın Tahran’a getirilen cenazesini karşılama töreninde yer aldı.Törene Kaani’nin yanı sıra birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Daha önce, Kaani’nin Beyrut’ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüştüğü sırada, Nilfuruşan’ın öldüğü İsrail saldırısında hedef alındığı ileri sürülmüştü. Kaani, bu olayın ardından Tahran’daki Hizbullah ofisini de ziyaret etmişti.4 Ekim’de Batı basınında, Kaani’nin İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü ya da yaralandığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorguya alındığı esnada kalp krizi geçirdiği iddiaları yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ispanya-lideri-sanchez-israile-silah-satisini-derhal-durdurun-1089236829.html
iran
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104095/99/1040959935_98:0:943:634_1920x0_80_0_0_aa1e867e3138a2c8314c2a9b71e06c0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran, iran devrim muhafızları, israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah
iran, iran devrim muhafızları, israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah

İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı

11:42 15.10.2024
© Fotoğraf : IRNAABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani
ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf : IRNA
Abone ol
İsrail'in Beyrut'taki saldırıları ardından öldürüldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tahran'da görüntülendi.
İsrail ve Batı medyası tarafından öldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra Tahran’da ilk kez görüntülendi.
İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kaani, İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, 27 Eylül’de Beyrut’taki saldırıda hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın Tahran’a getirilen cenazesini karşılama töreninde yer aldı.
Törene Kaani’nin yanı sıra birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Daha önce, Kaani’nin Beyrut’ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüştüğü sırada, Nilfuruşan’ın öldüğü İsrail saldırısında hedef alındığı ileri sürülmüştü. Kaani, bu olayın ardından Tahran’daki Hizbullah ofisini de ziyaret etmişti.
4 Ekim’de Batı basınında, Kaani’nin İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü ya da yaralandığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorguya alındığı esnada kalp krizi geçirdiği iddiaları yer almıştı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
İspanya lideri Sanchez: İsrail'e silah satışını derhal durdurun
10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала