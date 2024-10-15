https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-saldirisinda-olduruldugu-iddia-edilen-iran-kudus-gucu-tuggenerali-kaani-tahranda-ortaya-1089238575.html
İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı
İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Beyrut'taki saldırıları ardından öldürüldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tahran'da görüntülendi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:42+0300
2024-10-15T11:42+0300
2024-10-15T11:42+0300
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İsrail ve Batı medyası tarafından öldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra Tahran’da ilk kez görüntülendi.İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kaani, İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, 27 Eylül’de Beyrut’taki saldırıda hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın Tahran’a getirilen cenazesini karşılama töreninde yer aldı.Törene Kaani’nin yanı sıra birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Daha önce, Kaani’nin Beyrut’ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüştüğü sırada, Nilfuruşan’ın öldüğü İsrail saldırısında hedef alındığı ileri sürülmüştü. Kaani, bu olayın ardından Tahran’daki Hizbullah ofisini de ziyaret etmişti.4 Ekim’de Batı basınında, Kaani’nin İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü ya da yaralandığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorguya alındığı esnada kalp krizi geçirdiği iddiaları yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ispanya-lideri-sanchez-israile-silah-satisini-derhal-durdurun-1089236829.html
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İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İran Küdüs Gücü Tuğgenerali Kaani, Tahran'da ortaya çıktı
İsrail'in Beyrut'taki saldırıları ardından öldürüldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Tahran'da görüntülendi.
İsrail ve Batı medyası tarafından öldüğü iddia edilen İranlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra Tahran’da ilk kez görüntülendi.
İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kaani, İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, 27 Eylül’de Beyrut’taki saldırıda hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın Tahran’a getirilen cenazesini karşılama töreninde yer aldı.
Törene Kaani’nin yanı sıra birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Daha önce, Kaani’nin Beyrut’ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüştüğü sırada, Nilfuruşan’ın öldüğü İsrail saldırısında hedef alındığı ileri sürülmüştü. Kaani, bu olayın ardından Tahran’daki Hizbullah ofisini de ziyaret etmişti.
4 Ekim’de Batı basınında, Kaani’nin İsrail’in Beyrut’taki saldırısında öldüğü ya da yaralandığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorguya alındığı esnada kalp krizi geçirdiği iddiaları yer almıştı.