https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/imf-dunya-capindaki-devlet-borcunun-degeri-100-trilyon-dolari-asacak-1089233360.html

IMF: Dünya çapındaki devlet borcunun değeri 100 tri̇lyon doları aşacak

IMF: Dünya çapındaki devlet borcunun değeri 100 tri̇lyon doları aşacak

Sputnik Türkiye

IMF, dünya genelindeki ülkelerin toplam devlet borcunun bu yıl 100 trilyon doları aşarak dünya ekonomisinin yüzde 93’ünü oluşturmasının beklendiğini belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T08:34+0300

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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan raporun metninde, küresel devlet borcu oranının çok yüksek olduğu kaydedilirken şu değerlendirmeye yer verildi:Küresel borcun yarısından fazlası ve dünya ekonomisinin yaklaşık üçte ikisi, borçları istikrara kavuşması beklenmeyen ülkelere ait olduğu kaydedilen raporda, “Gelecekteki borç oranlarının şu anda öngörülenden daha yüksek olacağını düşünmek için sağlam sebepler var. Son yıllarda, bütçe konusundaki siyasi tartışmalar giderek daha fazla hükümet harcamaları yönünde ilerliyor” ifadesine yer verildi.Raporda devlet borç rakamları veya ülkeye özel tahminler yer almıyor.IMF’inin nisan ayındaki raporda, 2023'te tüm ülkelerin toplam devlet borcunun “yaklaşık iki puan artarak dünya ekonomisinin yüzde 93.2'sine” yükseldiği bildirilmişti. Bu oranının büyümesinde en büyük rolün, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’in oynadığı kaydedilirken ABD’nin devlet borcunun yüzde 2, Çin’in devlet borcunun da yüzde 6 büyüdüğü belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/arac-alim-satimi-yapacaklar-dikkat-yeni-donem-basliyor-sistemin-devreye-girmesine-15-ay-kaldi-1089232733.html

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imf, dünya, ekonomi, borç, kamu borcu, abd, çin