https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/hayvanlarini-otlatmak-istedi-fosil-buldu-1089231178.html

Hayvanlarını otlatmak istedi: Fosil buldu

Hayvanlarını otlatmak istedi: Fosil buldu

Sputnik Türkiye

Yozgat'ta yaşayan Lokman Atıl, hayvan otlattığı sırada doğada 4.5 kilo ağırlığında deniz salyangozuna benzer bir fosil buldu ve bulunan fosilin kaç milyon yıl... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T03:56+0300

2024-10-15T03:56+0300

2024-10-15T03:56+0300

yaşam

fosil

yozgat

inceleme

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Yozgat'ta yaşayan ve uzun yıllar çobanlık yapan 45 yaşındaki Lokman Atıl, kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz mineralleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kalıntılarının oldukça fazla rastlanıldığı kasabada, 4.5 kilo ağırlığında deniz salyangozuna benzer fosil buldu.Kasabada hayvan otlattığı sırada bulduğu fosili koleksiyonuna katan Atıl, fosilin incelenip ne olduğu ve hangi döneme ait olduğuna dair bilimsel bir araştırılmanın yapılmasını istedi.'Bu denli büyüğüne ilk kez denk geldik'Bu zamana kadar bu denli büyüklükte bir fosili kasabalarında ilk kez gördüğünü belirten Atıl, fosilin 4.5 kilo geldiğini söyledi. Atıl, “Doğada birçok kez fosile denk geldik ama bu denli büyüğüne ilk kez denk geldik. Bunu hayvan otlatırken buldum. 4.5 kilo üzerinde geliyor. Bu kadar büyük fosilin bulunmasına şaşırdık. Yetkililerin bu fosili gelip incelemelerini istiyorum” dedi.

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yozgat

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fosil, yozgat, inceleme