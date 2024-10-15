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GSS borcu olanlar dikkat: 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek
GSS borcu olanlar dikkat: 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 9 milyondan fazla kişinin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasında borcu olanlar için yeni düzenleme yapılmazsa 1 Ocak'tan itibaren... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:32+0300
2024-10-15T12:32+0300
ekonomi
genel sağlık sigortası
gss
gss prim borcu
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
hastane
sağlık hizmetleri
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Sosyal güvencesi olmayan kişilerin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için süre daralıyor. GSS borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor.Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.Yeşil kart yerine getirilmiştiSosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yeşil kart yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.Aylık 600 TL ödemeTürkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. GSS tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.Prim ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Torba yasa ile yeni GSS düzenlemesi gelebilirAma bu borçların ertelenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. TBMM gündemine gelecek ‘torba yasa’lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.Diğer bir formül ise yine Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen yıl da, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.GSS prim borcu nasıl sorgulanır?E-Devlet platformuna giriş yaparak “GSS Sorgulama” sayfasına ulaşmak mümkün. GSS Sorgulama kısmından mevcut tescil bilgilerini ve borçlar görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yasal-takip-baslamadan-gss-prim-borcunda-yapilmasi-gerekenler-1088042705.html
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GSS borcu olanlar dikkat: 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek

12:32 15.10.2024
© İHA / ATİLLA ÖZERSerum
Serum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER
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Türkiye'de 9 milyondan fazla kişinin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasında borcu olanlar için yeni düzenleme yapılmazsa 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek.
Sosyal güvencesi olmayan kişilerin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için süre daralıyor. GSS borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor.
Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.

Yeşil kart yerine getirilmişti

Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yeşil kart yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

Aylık 600 TL ödeme

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. GSS tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.
Prim ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı.

Torba yasa ile yeni GSS düzenlemesi gelebilir

Ama bu borçların ertelenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. TBMM gündemine gelecek ‘torba yasa’lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.
Diğer bir formül ise yine Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen yıl da, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

E-Devlet platformuna giriş yaparak “GSS Sorgulama” sayfasına ulaşmak mümkün. GSS Sorgulama kısmından mevcut tescil bilgilerini ve borçlar görülüyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
TÜRKİYE
Yasal takip başlamadan GSS Prim Borcu'nda yapılması gerekenler
15 Eylül, 15:56
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