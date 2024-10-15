Gıdalarda kimyasal tehdit: 'Karıncalar bile yemiyor'

“Gıdalarda, yiyecek ve içeceklerde yaklaşık 100 bine yakın gıda katkı maddesi var. Bunlar son 100 yılda gıdaların, içeceklerin içerisinde katılmaya başlandı. Bunların çoğu test edip onaylanmamıştır. Bu gıda katkı maddeleri çok büyük bir sorun olarak insanların önünde bulunmaya devam ediyor. O yüzden hastalıklar giderek artıyor. Bazı gıdalarda birden fazla kimyasal bulunuyor. Çin tuzu olarak geçen bir madde var, bu madde de beyin fonksiyonları için son derece zararlı bir madde. Yapılan çalışmalarda da beyin hücrelerini öldürdüğüne dair birçok çalışma var. Obeziteden diyabete, diyabetten, nörolojik hastalıklara kadar yol açan katkı maddelerinden biri. Renklendiriciler ise çocuklarda ve yetişkinlerde, nörolojik ve psikiyatrik sorunlara yol açtığına dair bol miktarda bilgi var elimizde. Özellikle çocuklarda dikkat eksikliği, harekat bozukluğu ve konsantrasyon bozukluğu gibi hastalıklara yol açığına dair kesin olarak ispatlanmış bilgiler var. Yine salam, sosis ve kırmızı et gibi şarküteri ürünlerinde nitrat nitritler var. Bunların da kanserojen olduğunu biliyoruz. Yapmamız gereken şey şu, paketlenmiş, hazır, ambalajlı, üzerinde son kullanma tarihi olan içinde gıda katkı maddeleri olan yiyeceklerden kesinlikle uzak durulmalı. Mevsimindeki sebze ve meyveler ile organik gıdalar tüketilmeli mümkünse.”