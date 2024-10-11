https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediye-baskani-buyukgozden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezindeki-goruntulere-iliskin-1089126885.html

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den sokak hayvanları rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den sokak hayvanları rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin, hayatta olan... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T23:29+0300

2024-10-11T23:29+0300

2024-10-11T23:29+0300

türkiye

kocaeli

gebze

gebze belediyesi sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkez

açıklama

zinnur büyükgöz

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Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüntülerin kendisini de üzdüğünü ve konuyla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını söyledi.Söz konusu görüntülerin maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edildiğini aktaran Büyükgöz, Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezinin 5199 sayılı kanunun revize edilmesinden önce geçici bakım merkezi olarak kurulduğunu aktardı.Büyükgöz, buna göre merkezde endoskopi, DR sistem röntgen, hemogram, ultrason, yoğun bakım kabinleri, hastalık tanı kitleri, etüv, mikroskop ve daha bir çok ekipman ve uzman veteriner hekimlerin gözetiminde hizmet ürettiklerini dile getirerek, tüm bu hizmetleri gerçekleştirirken tek amaçlarının ilçeyi daha yaşanılır bir hale getirmek olduğunu ifade etti.'Bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız'Büyükgöz, sokaklarda başıboş olarak gezen hayvanların sağlığı ve rehabilitasyonun hem hayvanlar hem de Gebzeliler için son derece kritik olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdiğini aktaran Büyükgöz, ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na da müracaat ettiklerini ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.Büyükgöz, soruşturmanın selameti açısından ilgililerin açığa alındığını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" diye konuştu.Belediyenin yaklaşık 40 milyon liralık maliyetle rehabilitasyon merkezini hayata geçirdiğini belirten Büyükgöz, bugüne kadar 8 bin 31 kısırlaştırma, 28 bin 515 tedavi, 685 sahiplendirme ve 21 bin 969 aşılamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediyesinden-copten-cikan-hayvan-oluleriyle-ilgili-aciklama--1089116857.html

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