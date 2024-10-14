https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/gazzede-yogun-saldirilar-altinda-ikinci-tur-cocuk-felci-asilamasi-bugun-basladi-1089204606.html

Gazze'de yoğun saldırılar altında ikinci tur çocuk felci aşılaması bugün başladı

Gazze'de yoğun saldırılar altında ikinci tur çocuk felci aşılaması bugün başladı

Sputnik Türkiye

İsrail'in şiddetli saldırıları devam ederken Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması bugün başladı. Dünya Sağlık Örgütü, 10 yaşın altındaki... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T13:40+0300

2024-10-14T13:40+0300

2024-10-14T13:40+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

çocuk felci

aşı

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089206227_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_3dcc6b81eaa055c01a4b6ba536e03d25.jpg

İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze'de 25 yıl aradan sonra Ağustos ayında bir bebeğin tip 2 poliovirüs (çocuk felci virüsü) nedeniyle kısmen felç olmasının ardından yardım grupları ve DSÖ, geçen ay aşıların ilk turunu zor koşullarda gerçekleştirmişti.DSÖ Filistin, aşı için haritada merkezlerin ismini ve lokasyonunu paylaşarak "Gazze'nin merkezinde çocuk felci aşılaması başladı. Tüm ebeveynleri ve bakıcıları çocuklarının aşı olmasını sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.DSÖ, 10 yaşın altındaki tahmini 591 bin 700 çocuğu çocuk felcine karşı aşılamayı planlıyor. Ancak İsrail'in bölgedeki saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. DSÖ ve UNICEF Filistin, çatışmanın tüm taraflarına, bu ikinci tur aşılama için Gazze'de gerekli insani molaların uygulanması yönündeki acil çağrıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/israil-ust-duzey-yetkiliye-suikast-hazirligindaki-2-iran-casusunu-yakaladigini-acikladi--1089202293.html

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, çocuk felci, aşı, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)