https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/gazzede-yogun-saldirilar-altinda-ikinci-tur-cocuk-felci-asilamasi-bugun-basladi-1089204606.html
Gazze'de yoğun saldırılar altında ikinci tur çocuk felci aşılaması bugün başladı
Gazze'de yoğun saldırılar altında ikinci tur çocuk felci aşılaması bugün başladı
Sputnik Türkiye
İsrail'in şiddetli saldırıları devam ederken Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması bugün başladı. Dünya Sağlık Örgütü, 10 yaşın altındaki... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T13:40+0300
2024-10-14T13:40+0300
2024-10-14T13:40+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
çocuk felci
aşı
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze'de 25 yıl aradan sonra Ağustos ayında bir bebeğin tip 2 poliovirüs (çocuk felci virüsü) nedeniyle kısmen felç olmasının ardından yardım grupları ve DSÖ, geçen ay aşıların ilk turunu zor koşullarda gerçekleştirmişti.DSÖ Filistin, aşı için haritada merkezlerin ismini ve lokasyonunu paylaşarak "Gazze'nin merkezinde çocuk felci aşılaması başladı. Tüm ebeveynleri ve bakıcıları çocuklarının aşı olmasını sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.DSÖ, 10 yaşın altındaki tahmini 591 bin 700 çocuğu çocuk felcine karşı aşılamayı planlıyor. Ancak İsrail'in bölgedeki saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. DSÖ ve UNICEF Filistin, çatışmanın tüm taraflarına, bu ikinci tur aşılama için Gazze'de gerekli insani molaların uygulanması yönündeki acil çağrıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/israil-ust-duzey-yetkiliye-suikast-hazirligindaki-2-iran-casusunu-yakaladigini-acikladi--1089202293.html
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gazze, gazze şeridi, çocuk felci, aşı, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
gazze, gazze şeridi, çocuk felci, aşı, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
Gazze'de yoğun saldırılar altında ikinci tur çocuk felci aşılaması bugün başladı
İsrail'in şiddetli saldırıları devam ederken Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması bugün başladı. Dünya Sağlık Örgütü, 10 yaşın altındaki tahmini 591 bin 700 çocuğu çocuk felcine karşı aşılamayı planlıyor.
İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze'de 25 yıl aradan sonra Ağustos ayında bir bebeğin tip 2 poliovirüs (çocuk felci virüsü) nedeniyle kısmen felç olmasının ardından yardım grupları ve DSÖ, geçen ay aşıların ilk turunu zor koşullarda gerçekleştirmişti.
DSÖ Filistin, aşı için haritada merkezlerin ismini ve lokasyonunu paylaşarak "Gazze'nin merkezinde çocuk felci aşılaması başladı. Tüm ebeveynleri ve bakıcıları çocuklarının aşı olmasını sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
DSÖ, 10 yaşın altındaki tahmini 591 bin 700 çocuğu çocuk felcine karşı aşılamayı planlıyor. Ancak İsrail'in bölgedeki saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. DSÖ ve UNICEF Filistin, çatışmanın tüm taraflarına, bu ikinci tur aşılama için Gazze'de gerekli insani molaların uygulanması yönündeki acil çağrıda bulunmuştu.