https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/dhc-lideri-pusilin-rus-ordusu-dzerjinsk-kentinin-ucte-ikisini-kontrol-altina-aldi-1089235467.html
DHC lideri Puşilin: Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin üçte ikisini kontrol altına aldı
DHC lideri Puşilin: Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin üçte ikisini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Donetks Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rus ordusunun Dzerjinsk kentinin üçte ikisinden fazlasını ele geçirdiğini belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T09:52+0300
2024-10-15T09:52+0300
2024-10-15T10:03+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna ordusu
gorlovka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087314999_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_e6b697d7fb4a62a157953fb3145dace8.jpg
DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına açıklamasında, “Askerlerimiz, bu yerleşim biriminde adım adım ilerliyor. Yerleşim biriminin üçte ikisinden fazlası artık özgürleştirilmiş durumda. Belki bu gece daha da fazlası oldu. Askerler kahramanca çabaları sayesinde düşmanı çok katlı binaların dışına itiyor ve ilerliyorlar” ifadesini kullandı.Puşilin, kentte sivillerin bulunduğunu, büyük kısmının tahliye olmayı istemediğini ve barışçıl yaşamın kurulmasını beklediğini dile getirdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, Dzerjinsk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri son bir gün içerisinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek Ukraynalı oluşumları bozguna uğrattı. Dokuz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı 465 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.Dzerjinsk, 2014 yılından bu yana Ukraynalı militanların yerleştiği, gelişmiş bir demiryolu ağına sahip önemli bir müstahkem bölge. DHC’nin en büyük kentlerinden biri olan Gorlovka bu yerden bombalanıyor.Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyada-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089232614.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
gorlovka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087314999_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d8dc964f2386a164a8c38f607e648dfc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, gorlovka
rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, gorlovka
DHC lideri Puşilin: Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin üçte ikisini kontrol altına aldı
09:52 15.10.2024 (güncellendi: 10:03 15.10.2024)
Donetks Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rus ordusunun Dzerjinsk kentinin üçte ikisinden fazlasını ele geçirdiğini belirtti.
DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına açıklamasında, “Askerlerimiz, bu yerleşim biriminde adım adım ilerliyor. Yerleşim biriminin üçte ikisinden fazlası artık özgürleştirilmiş durumda. Belki bu gece daha da fazlası oldu. Askerler kahramanca çabaları sayesinde düşmanı çok katlı binaların dışına itiyor ve ilerliyorlar” ifadesini kullandı.
Puşilin, kentte sivillerin bulunduğunu, büyük kısmının tahliye olmayı istemediğini ve barışçıl yaşamın kurulmasını beklediğini dile getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, Dzerjinsk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri son bir gün içerisinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek Ukraynalı oluşumları bozguna uğrattı. Dokuz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı 465 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
Dzerjinsk, 2014 yılından bu yana Ukraynalı militanların yerleştiği, gelişmiş bir demiryolu ağına sahip önemli bir müstahkem bölge. DHC’nin en büyük kentlerinden biri olan Gorlovka bu yerden bombalanıyor.
Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.