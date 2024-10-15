https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/dhc-lideri-pusilin-rus-ordusu-dzerjinsk-kentinin-ucte-ikisini-kontrol-altina-aldi-1089235467.html

DHC lideri Puşilin: Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin üçte ikisini kontrol altına aldı

DHC lideri Puşilin: Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin üçte ikisini kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Donetks Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rus ordusunun Dzerjinsk kentinin üçte ikisinden fazlasını ele geçirdiğini belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T09:52+0300

2024-10-15T09:52+0300

2024-10-15T10:03+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

denis puşilin

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna ordusu

gorlovka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087314999_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_e6b697d7fb4a62a157953fb3145dace8.jpg

DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına açıklamasında, “Askerlerimiz, bu yerleşim biriminde adım adım ilerliyor. Yerleşim biriminin üçte ikisinden fazlası artık özgürleştirilmiş durumda. Belki bu gece daha da fazlası oldu. Askerler kahramanca çabaları sayesinde düşmanı çok katlı binaların dışına itiyor ve ilerliyorlar” ifadesini kullandı.Puşilin, kentte sivillerin bulunduğunu, büyük kısmının tahliye olmayı istemediğini ve barışçıl yaşamın kurulmasını beklediğini dile getirdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, Dzerjinsk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri son bir gün içerisinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek Ukraynalı oluşumları bozguna uğrattı. Dokuz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı 465 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.Dzerjinsk, 2014 yılından bu yana Ukraynalı militanların yerleştiği, gelişmiş bir demiryolu ağına sahip önemli bir müstahkem bölge. DHC’nin en büyük kentlerinden biri olan Gorlovka bu yerden bombalanıyor.Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyada-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089232614.html

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

gorlovka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, gorlovka