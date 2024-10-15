https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/feto-firarisi-eski-albay-kusadasinda-yakalandi-1089229478.html
FETÖ firarisi eski albay Kuşadası’nda yakalandı
FETÖ firarisi eski albay Kuşadası’nda yakalandı
Sputnik Türkiye
Aydın'da 4 yıl 2 ay kesinleşmişhapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski Albay yakalanarak tutuklandı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T01:27+0300
2024-10-15T01:27+0300
2024-10-15T01:27+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
albay
eski
tutuklama
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi eski albay, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaşan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, günler süren fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Ekipler, 58 yaşındaki eski Albay A.T.'yi evinden çıktığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan A.T. hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Kuşadası Adliyesi’ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/edirnede-4-feto-suphelisi-yakalandi-1087718273.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, albay, eski, tutuklama
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, albay, eski, tutuklama
FETÖ firarisi eski albay Kuşadası’nda yakalandı
Aydın'da 4 yıl 2 ay kesinleşmişhapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski Albay yakalanarak tutuklandı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi eski albay, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaşan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, günler süren fiziki takibin ardından operasyon başlattı.
Ekipler, 58 yaşındaki eski Albay A.T.'yi evinden çıktığı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan A.T. hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Kuşadası Adliyesi’ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.