https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/esra-erolu-olumle-tehdit-eden-sahte-mehdinin-muridi-gozaltinda-1089255222.html
Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdinin müridi gözaltında
Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdinin müridi gözaltında
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de kendisini mehdi ilan ederek insanları kandıran Mustafa Çabuk'un tutuklanması sonrasında Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdinin müridi H.D... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:37+0300
2024-10-15T16:37+0300
2024-10-15T16:50+0300
türkiye
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
sahte mehdi
esra erol
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.Ne olmuştu?Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi geçen günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol, ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Çabuk'un müridi H.D., "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Benim canımla uğraşma. Parça parça edilip surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle ölüm tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sahte-mehdinin-muridinden-esra-erola-tehdit-senin-canini-alacagim-1089225207.html
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emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), sahte mehdi, esra erol
emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), sahte mehdi, esra erol
Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdinin müridi gözaltında
16:37 15.10.2024 (güncellendi: 16:50 15.10.2024)
Çanakkale'de kendisini mehdi ilan ederek insanları kandıran Mustafa Çabuk'un tutuklanması sonrasında Esra Erol'u ölümle tehdit eden sahte mehdinin müridi H.D., gözaltına alındı. Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin yakalanmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi geçen günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol, ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Çabuk'un müridi H.D., "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Benim canımla uğraşma. Parça parça edilip surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle ölüm tehdidinde bulunmuştu.