https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sahte-mehdinin-muridinden-esra-erola-tehdit-senin-canini-alacagim-1089225207.html
Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit: 'Senin canını alacağım'
Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit: 'Senin canını alacağım'
Sputnik Türkiye
Esra Erol'da programında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından, sahte mehdinin müridi... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T20:13+0300
2024-10-14T20:13+0300
2024-10-14T20:13+0300
türkiye
esra erol
sahte mehdi
tehdit
çanakkale
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Çanakkale'de kendisini mehdi ilan ederek insanları kandıran Mustafa Çubuk'un tutuklanmasının ardından müridi Hasan, Esra Erol'u öldüreceğini açıkladı.Esra Erol'da programına katılan Fatma isimli kadın kızı Mevlüde'nin sahte mehdi Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü. Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html
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sahne mehdi, esra erol, mürid hasan
sahne mehdi, esra erol, mürid hasan
Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit: 'Senin canını alacağım'
Esra Erol'da programında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından, sahte mehdinin müridi Hasan, Esra Erol’u sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tehdit etti.
Çanakkale'de kendisini mehdi ilan ederek insanları kandıran Mustafa Çubuk'un tutuklanmasının ardından müridi Hasan, Esra Erol'u öldüreceğini açıkladı.
Esra Erol'da programına katılan Fatma isimli kadın kızı Mevlüde'nin sahte mehdi Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü. Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi.