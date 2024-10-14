https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sahte-mehdinin-muridinden-esra-erola-tehdit-senin-canini-alacagim-1089225207.html

Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit: 'Senin canını alacağım'

Sahte mehdinin müridinden Esra Erol'a tehdit: 'Senin canını alacağım'

Sputnik Türkiye

Esra Erol'da programında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından, sahte mehdinin müridi... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

esra erol

sahte mehdi

tehdit

çanakkale

ses kayıtları

ses kaydı

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Çanakkale'de kendisini mehdi ilan ederek insanları kandıran Mustafa Çubuk'un tutuklanmasının ardından müridi Hasan, Esra Erol'u öldüreceğini açıkladı.Esra Erol'da programına katılan Fatma isimli kadın kızı Mevlüde'nin sahte mehdi Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü. Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html

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