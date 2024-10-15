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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ermenistan-istanbulda-yapilacak-33-formatindaki-bolgesel-isbirligi-toplantisina-katilacak-1089256265.html
Ermenistan İstanbul'da yapılacak 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği toplantısına katılacak
Ermenistan İstanbul'da yapılacak 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği toplantısına katılacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 3+3 bölgesel formatındaki üçüncü dışişleri bakanları toplantısına... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:53+0300
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3+3 bölgesel işbirliği platformu
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3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu bakanlartoplantısı 18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da toplantıya katılacağını teyit etmişti. Buna ek olarak İran da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin toplantıya katılacağını açıkladı.Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydıGüney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları hazır bulunmuştu.Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.İkinci toplantı Tahran'da bakanlar düzeyinde yapılmıştıRusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, Ekim 2023'te 3+3 formatındaki ikinci toplantıyı Tahran'da yapmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunduğu toplantıda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konular ele alınırken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olmuştu.Gürcistan, bu toplantıya da temsilci göndermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zaharova-33-formatinda-disisleri-bakanlari-toplantisi-turkiyede-yapilacak-1088247028.html
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türkiye, rusya, iran, azerbaycan, ermenistan, gürcistan, istanbul, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, sergey lavrov, abbas arakçi, hakan fidan
türkiye, rusya, iran, azerbaycan, ermenistan, gürcistan, istanbul, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, sergey lavrov, abbas arakçi, hakan fidan

Ermenistan İstanbul'da yapılacak 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği toplantısına katılacak

16:53 15.10.2024
© SputnikLavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı
Lavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Sputnik
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 3+3 bölgesel formatındaki üçüncü dışişleri bakanları toplantısına katılacağını söyledi.
3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu bakanlartoplantısı 18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da toplantıya katılacağını teyit etmişti. Buna ek olarak İran da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin toplantıya katılacağını açıkladı.

Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydı

Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları hazır bulunmuştu.

Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.

İkinci toplantı Tahran'da bakanlar düzeyinde yapılmıştı

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, Ekim 2023'te 3+3 formatındaki ikinci toplantıyı Tahran'da yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunduğu toplantıda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konular ele alınırken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olmuştu.

Gürcistan, bu toplantıya da temsilci göndermemişti.
Lavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
DÜNYA
Zaharova: 3+3 formatında dışişleri bakanları toplantısı Türkiye'de yapılacak
20 Eylül, 13:51
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