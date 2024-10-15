https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/2025-asgari-ucreti-icin-kulislerdeki-rakam-ortaya-cikti-emekli-maaslarina-zam-icin-de-varsayimlar-1089234379.html

2025 asgari ücreti için kulislerdeki rakam ortaya çıktı: Emekli maaşlarına zamda olasılıklar belli oldu

2025 asgari ücreti için kulislerdeki rakam ortaya çıktı: Emekli maaşlarına zamda olasılıklar belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı kamuoyunun gündemine yerleşti. "Asgari ücret 2020'te ne kadar olacak" sorusu yanıt ararken zam... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T09:33+0300

2024-10-15T09:33+0300

2024-10-15T09:42+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

emekli

emekli maaşı

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2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili gündemdeki son haberler sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi 2025 ocak ayının ilk günlerinde yeni asgari ücret zammı belli olacak. Milyonlarca çalışan ise 2025 asgari ücret zammı için konuşulan rakamları takip ediyor. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam gündemi kulisleri de hareketlendirdi. Yeni asgari ücret için kulislerde konuşulan rakamEkonomim'in haberine göre, 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerde 23 ile 25 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığından, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam beklentisinin de yüksek olacağı tahmin ediliyor. Değişik rakamların bütçeye getirisini hesaplanıyor. Etki analizlerinin Aralık ayından önce raporlanması bekleniyor.AK Partili kaynaklar, Meclis’in yoğun gündemi nedeniyle, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece yılbaşına kadar ekonomi düzenlemeleri içeren yeni bir torba teklifin gündemlerinde olmadığını dile getirdi.Ekonomi yönetimi temel prensip olarak asgari ücreti beklenen enflasyon oranında artırmayı öngörüyor. OVP’de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülüyor. Ancak bu orandaki artışın Asgari Tespit Komisyonu’nda kabul edilmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü asgari ücrete bu yıl başında tek artış yapıldı ve ocak ayından bu yana aynı ücret ödeniyor.2025 asgari ücreti için olası zam oranlarıEğer 2025 için öngörülen yüzde 17.5’lik enflasyon oranında artırılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak. Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (yüzde 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin liraya çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin liraya çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.Bakan Işıkhan’ın açıklaması 25 bin lirayı işaret ediyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yeni Şafak Gazetesi’ne yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini bildirdi. Komisyonun satın alma gücü dahil çeşitli değişkenlere dikkat ettiğinin altını çizen Bakan Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.Işıkhan’ın açıklamaları en az 25 bin liralık asgari ücreti işaret ediyor. Çünkü geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 10 bin 8 lira olan asgari ücret, yılın ikinci yarısında 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Bu yıl ise yüzde 65’lik artışla 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?AK Parti’de, ocak ayı için en düşük emekli maaşının ne kadar olmasına ilişkin bir taraftan etki analizlerini çıkarırken, bir taraftan da ne kadar olması konusunda çalışma başlatıldı. Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşlarının 14 ile 16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla bunun bütçeye etkisi hesaplanıyor. Bu analizler yapılırken, enflasyon oranını da görmek gerektiğinin altı çiziliyor.Yılın ikinci yarısındaki enflasyon emekli aylıklarıyla memur maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Bu oran emekli aylıklarına olduğu gibi yansıtılacak, memurlar ise toplu sözleşme ile aldıkları yüzde 10 ile gerçekleşecek enflasyon arasındaki farkı alacaklar. Ancak eğer bir yasal düzenleme yapılmazsa kök ücreti 10 bin 979 lira ve altında olup aylığı 12 bin 500 liraya tamamlanan emekliler için herhangi bir ücret artışı olmayacak. Çünkü 10 bin 979 liralık kök ücrete ikinci yarıdaki olası yüzde 13.85’leik enflasyon eklenince 12 bin 500 liraya çıkıyor. İkinci yarıdaki enflasyon yüzde 13.85 olursa kök maaşı 12 bin 500 lira olanlar 14 bin 231 lira almaya başlayacaklar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-gecen-yili-ornek-verdi-1089202639.html

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