https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/elazigdaki-44luk-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-ilk-yorum-olursa-sasiririm-diyerek-acikladi-1089233733.html
Elazığ'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk yorum: 'Olursa şaşırırım' diyerek açıkladı
Elazığ'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk yorum: 'Olursa şaşırırım' diyerek açıkladı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece yarısı Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T09:03+0300
2024-10-15T09:03+0300
2024-10-15T09:05+0300
türkiye
deprem
elazığ
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.05'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Ercan, 2023 depremini hatırlatarak 4.4'lük depremin artçı olduğunu belirtti. Deprem uzmanı, "Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım" diyerek ifadelerine "Sağlam yerde sağlam yapı tek çözüm" uyarısını ekledi. Ercan'ın paylaşımı şöyle:'Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım'"Elazığ- Sivrice- Kavakköy’de 2024.10.15 00:05 de 6 kilometre odakta M4.4 büyüklüğünde olan küçük deprem 2023 depreminin olağan bir artçısıdır. Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım. Sağlam yerde sağlam yapı tek çözüm."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/elazigda-44-buyuklugunde-deprem-1089228301.html
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Elazığ'daki 4.4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk yorum: 'Olursa şaşırırım' diyerek açıkladı
09:03 15.10.2024 (güncellendi: 09:05 15.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece yarısı Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıklamalarda bulundu. 2023'teki depremi hatırlatan Ercan, "Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.05'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Ercan, 2023 depremini hatırlatarak 4.4'lük depremin artçı olduğunu belirtti. Deprem uzmanı, "Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım" diyerek ifadelerine "Sağlam yerde sağlam yapı tek çözüm" uyarısını ekledi. Ercan'ın paylaşımı şöyle:
'Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım'
"Elazığ- Sivrice- Kavakköy’de 2024.10.15 00:05 de 6 kilometre odakta M4.4 büyüklüğünde olan küçük deprem 2023 depreminin olağan bir artçısıdır. Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım. Sağlam yerde sağlam yapı tek çözüm."