https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/elazigda-44-buyuklugunde-deprem-1089228301.html

Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T00:22+0300

2024-10-15T00:22+0300

2024-10-15T00:39+0300

türkiye

deprem

elazığ

sarsıntı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ’ın sivrice ilçesinde saat 00.05’te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre altında olduğu belirtilirken can ve mal kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.Elazığ Valiliği'nden ilk açıklamaDeprem sonrası Elazığ Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/afyon-deprem-afyon-haber-afyonkarahisar-deprem-afyonkarahisar-deprem-bolgesi-mi-son-depremler-naci-gorur-1089190658.html

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem son dakika, sarsıntı, elazığ son dakika