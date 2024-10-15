https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/elazigda-44-buyuklugunde-deprem-1089228301.html
Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T00:22+0300
2024-10-15T00:22+0300
2024-10-15T00:39+0300
türkiye
deprem
elazığ
sarsıntı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ’ın sivrice ilçesinde saat 00.05’te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre altında olduğu belirtilirken can ve mal kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.Elazığ Valiliği'nden ilk açıklamaDeprem sonrası Elazığ Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/afyon-deprem-afyon-haber-afyonkarahisar-deprem-afyonkarahisar-deprem-bolgesi-mi-son-depremler-naci-gorur-1089190658.html
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deprem, deprem son dakika, sarsıntı, elazığ son dakika
deprem, deprem son dakika, sarsıntı, elazığ son dakika
Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem
00:22 15.10.2024 (güncellendi: 00:39 15.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ’ın sivrice ilçesinde saat 00.05’te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre altında olduğu belirtilirken can ve mal kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Elazığ Valiliği'nden ilk açıklama
Deprem sonrası Elazığ Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.