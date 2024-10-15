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Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T00:22+0300
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türkiye
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elazığ
sarsıntı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ’ın sivrice ilçesinde saat 00.05’te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre altında olduğu belirtilirken can ve mal kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.Elazığ Valiliği'nden ilk açıklamaDeprem sonrası Elazığ Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.
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deprem, deprem son dakika, sarsıntı, elazığ son dakika
deprem, deprem son dakika, sarsıntı, elazığ son dakika

Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem

00:22 15.10.2024 (güncellendi: 00:39 15.10.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ’ın sivrice ilçesinde saat 00.05’te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 7 kilometre altında olduğu belirtilirken can ve mal kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Elazığ Valiliği'nden ilk açıklama

Deprem sonrası Elazığ Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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