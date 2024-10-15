https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-yikte-aile-kurumu-vurgusu-1089269203.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan YİK'te 'aile kurumu' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan YİK'te 'aile kurumu' vurgusu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yayımladı. Başkan Fahrettin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T23:29+0300
2024-10-15T23:29+0300
2024-10-15T23:31+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
fahrettin altun
binali yıldırım
recep tayyip erdoğan
aile
sosyal medya
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yayımladığı bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda aile kurumunun ele alındığını ve ailenin korunması kapsamında görüşüldüğünü açıkladı. RTÜK'ten hassasiyet istendiSuça teşvik eden televizyon programları ve diziler için çalışma yapılacağını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rtuk-kizil-goncalar-ve-kizilcik-serbetini-incelemeye-aldi-yayindan-kaldirilacaklar-mi-1088745021.html
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cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun, binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, aile, sosyal medya, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun, binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, aile, sosyal medya, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan YİK'te 'aile kurumu' vurgusu
23:29 15.10.2024 (güncellendi: 23:31 15.10.2024)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yayımladı. Başkan Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündeminde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler ve çözüm yollarının yer aldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yayımladığı bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda aile kurumunun ele alındığını ve ailenin korunması kapsamında görüşüldüğünü açıkladı.
RTÜK'ten hassasiyet istendi
Suça teşvik eden televizyon programları ve diziler için çalışma yapılacağını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Toplantıda, suçu teşvik eden ve suça özendiren televizyon programları, diziler ile sosyal medya içeriklerinin aile kurumuna zarar verdiği, mevcut hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığı ve yeni adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi, son dönemde bazı medya organlarının reyting kaygısıyla basın ilkelerini umursamayan, son derece sorunlu bir yayın politikası izlemesinin, habercilik adına mağdurların tekrar tekrar mağdur edilmesinin oluşturduğu problemler ele alındı. Cinayet vakalarının insanların ailecek ekran başında olduğu saatlerde en ince ayrıntısına kadar anlatılmasının, meselenin sosyal öğrenme boyutunun göz ardı edilmesinin mahzurları ortaya konarak, RTÜK'ün bu konuları daha hassas biçimde ele alması gerektiği değerlendirildi. Toplantıda sosyal medyada gençler başta olmak üzere toplumun tamamını ve özellikle aile kurumunu hedef alan içeriklerin son zamanlarda artış gösterdiği, oradaki tehlikenin kontrol altına alınmamasının telafisi imkansız sosyal zararlara yol açabileceği belirtildi. Ailelerin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin vizyon belgesinde yer alan, küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığının artırılması başlıkları ile özetlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacaklar da toplantıda gündeme geldi.