https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rtuk-kizil-goncalar-ve-kizilcik-serbetini-incelemeye-aldi-yayindan-kaldirilacaklar-mi-1088745021.html

RTÜK Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ni incelemeye aldı: Yayından kaldırılacaklar mı?

RTÜK Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ni incelemeye aldı: Yayından kaldırılacaklar mı?

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'a RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı iddia edildi. İçerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T07:39+0300

2024-10-03T07:39+0300

2024-10-03T07:39+0300

kızıl goncalar

kızılcık şerbeti

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

dizi

yaşam

inceleme

inceleme

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NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar yayına girdiği ilk andan bu yana tartışmalı bir yapım haline geldi. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı başarılı bir ekipten oluşan dizi, işlediği konular nedeniyle topun ucunda.Kızıl Goncalar'a 2 kez yayın durdurma cezasıGeçtiğimiz sezon ilk kez yayın hayatına başladığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanala idari para cezası kesmişti. Ayrıca diziye 2 kez yayın durdurma cezası vermişti.Kızılcık Şerbeti̇ de topun ağzındaKızılcık Şerbeti de vurguladığı temalar nedeniyle diğer dizilerden farklılaşıyordu. Yeni sezonda o da dikkat çeken diziler arasına girdi.Yeni sezonda yeniden mercek altına alınan diziler ile ilgili sosyal medyada RTÜK'ün işlem başlattığı iddia edildi.İçerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından "RTÜK, Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine inceleme başlattı. Teyitli bilgi. Bu yapımlar Gold Yapım’a ait." dedi.RTÜK başkanından açıklamaRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'İn diziler ile ilgili açıklaması:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/beklenen-gun-geldi-cem-garipoglunun-mezari-bugun-aciliyor-1088744728.html

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kızıl goncalar, kızılcık şerbeti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, inceleme, inceleme