Burs başvurusu yaptı: Hesabına 10 TL yatırıldı, 5 TL geri istendi

“Kızım internetteki ilana başvurduktan 2 gün sonra geri dönüş yapıldı. Sahte kuruluş tarafından 10 TL yatırıldıktan sonra 10 TL'nin 5 TL'sini geri göndermemizi istediler. Bu durum bizde bir şüpheye neden oldu. Kuruluşun internetten yorumlarına baktık. Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler. Polise şikayette bulunduk. 10 TL verip tekrardan 5 TL'sini geri istemesine şaşırdık. İnternetteki yorumlara baktığımızda birçok öğrencimizin başına gelmiş. Öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Burs başvurusu yaptıkları kuruluşları iyi incelemeleri ve yorumları okumaları gerekiyor. Dolandırıcı olan bu kuruluşlara başvuru yapmasınlar ve mağduriyetleri olmasın. Gönderdikleri 10 TL resmen çikolata parası gibi ve onun da 5 TL'sini geri istiyorlar. Şaka gibi ve inanılmaz bir şey. Kuruluş başvurusunda tüm hesap bilgilerini içeren bilgileri içeriyor. Bu mağduriyete kesinlikle düşmeyin ve dikkatli olun. Burs başvurusu yapacağınız kuruluşları iyice araştırın ve inceleyin.”