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Burs başvurusu yaptı: Hesabına 10 TL yatırıldı, 5 TL geri istendi
Burs başvurusu yaptı: Hesabına 10 TL yatırıldı, 5 TL geri istendi
Sputnik Türkiye
Üniversite bursu almak için sahte kuruluşa başvuru yapan bir öğrenciye 10 TL gönderildi. Yatırılan 10 TL'nin 5 TL'si geri istenince dolandırıldığını anlayan... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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burs
başvuru
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
üniversite
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Hatay'da yaşayan bir yüksek lisans öğrencisi, üniversite eğitimi için internet üzerinden bursları araştırırken kurumsal bir kuruluşa ait ilanı görüp başvuruda bulundu.Başvuruda bulunan öğrencinın hesabına bir süre sonra 10 TL yatırıldı. Hesabına yatırılan 10 TL'nin ardından öğrenci, telefonuna gelen mesajda gönderilen 10 TL'nin 5 TL'sinin geri istendiğini gördü.Gelen mesajın ardından yüksek lisans öğrencisi, internette araştırma yaptı ve firmayla iletişime geçti. Daha öncede böyle dolandırıcılık vakaları yaşandığını öğrenen öğrenci, kendisine mesaj gönderen numaraya şikayette bulunacağını söyledi. Dolandırılan kişi, numara tarafından engellendi.Dolandırılan öğrencinin annesi şu ifadelerde bulundu:
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burs, başvuru, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, üniversite
burs, başvuru, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, üniversite

Burs başvurusu yaptı: Hesabına 10 TL yatırıldı, 5 TL geri istendi

03:23 04.10.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN - VEYSEL KORKMAZ-AW300044Hatay'da internette gördüğü kurumsal bir kuruluşa ait burs ilanına başvuran üniversite öğrencisinin hesap ve kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, 10 TL gönderip, 5 TL'yi geri istediler. Kurumla görüşen ve internette araştırma yapan üniversite öğrencisi, dolandırıcıların taktiğini kısa sürede çözdü.
Hatay'da internette gördüğü kurumsal bir kuruluşa ait burs ilanına başvuran üniversite öğrencisinin hesap ve kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, 10 TL gönderip, 5 TL'yi geri istediler. Kurumla görüşen ve internette araştırma yapan üniversite öğrencisi, dolandırıcıların taktiğini kısa sürede çözdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN - VEYSEL KORKMAZ-AW300044
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Üniversite bursu almak için sahte kuruluşa başvuru yapan bir öğrenciye 10 TL gönderildi. Yatırılan 10 TL'nin 5 TL'si geri istenince dolandırıldığını anlayan öğrenci şikayette bulundu.
Hatay'da yaşayan bir yüksek lisans öğrencisi, üniversite eğitimi için internet üzerinden bursları araştırırken kurumsal bir kuruluşa ait ilanı görüp başvuruda bulundu.
Başvuruda bulunan öğrencinın hesabına bir süre sonra 10 TL yatırıldı. Hesabına yatırılan 10 TL'nin ardından öğrenci, telefonuna gelen mesajda gönderilen 10 TL'nin 5 TL'sinin geri istendiğini gördü.
Gelen mesajın ardından yüksek lisans öğrencisi, internette araştırma yaptı ve firmayla iletişime geçti. Daha öncede böyle dolandırıcılık vakaları yaşandığını öğrenen öğrenci, kendisine mesaj gönderen numaraya şikayette bulunacağını söyledi. Dolandırılan kişi, numara tarafından engellendi.
Dolandırılan öğrencinin annesi şu ifadelerde bulundu:
“Kızım internetteki ilana başvurduktan 2 gün sonra geri dönüş yapıldı. Sahte kuruluş tarafından 10 TL yatırıldıktan sonra 10 TL'nin 5 TL'sini geri göndermemizi istediler. Bu durum bizde bir şüpheye neden oldu. Kuruluşun internetten yorumlarına baktık. Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler. Polise şikayette bulunduk. 10 TL verip tekrardan 5 TL'sini geri istemesine şaşırdık. İnternetteki yorumlara baktığımızda birçok öğrencimizin başına gelmiş. Öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Burs başvurusu yaptıkları kuruluşları iyi incelemeleri ve yorumları okumaları gerekiyor. Dolandırıcı olan bu kuruluşlara başvuru yapmasınlar ve mağduriyetleri olmasın. Gönderdikleri 10 TL resmen çikolata parası gibi ve onun da 5 TL'sini geri istiyorlar. Şaka gibi ve inanılmaz bir şey. Kuruluş başvurusunda tüm hesap bilgilerini içeren bilgileri içeriyor. Bu mağduriyete kesinlikle düşmeyin ve dikkatli olun. Burs başvurusu yapacağınız kuruluşları iyice araştırın ve inceleyin.”
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