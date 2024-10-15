https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/avrupada-gencler-flort-uygulamalarini-kenara-birakip-supermarketlere-kosuyor-ananasli-flort-1089241018.html

Avrupa'da gençler flört uygulamalarını kenara bırakıp süpermarketlere koşuyor: 'Ananaslı flört etkinliği'

Avrupa'da gençler flört uygulamalarını kenara bırakıp süpermarketlere koşuyor: 'Ananaslı flört etkinliği'

Sputnik Türkiye

İspanyalı gençler, yeni bir sosyal medya akımı başlattı. Ülkenin dört bir yanındaki süpermarketlere belirli saatlerde giden bekarlar, flörtleşerek sosyalleşme... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T11:46+0300

2024-10-15T11:46+0300

2024-10-15T11:46+0300

yaşam

avrupa

iber yarımadası

ispanya

portekiz

flört

flört uygulaması

sosyal medya

sosyal medya akımı

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İspanya'daki gençler, flört uygulamalarını bir kenara bırakıp süpermarketlere koşuyor.Bekar gençler, meyve bazlı bir kod kullanarak, süpermarketlerde eş arıyor. Bu durum bazen karmaşaya, bazen polisin çağrılmasına yol açsa da telefon üzerinden girilen 'dating uygulamalarından' daha etkili gibi duruyor.Sosyal medya üzerinden başlayan ve hızla yayılan bu akımda, birçok İspanyol bekar, akşam saat 7 ila 8 arasında belirli zincir marketlerde alışverişten ziyade sosyalleşmek için buluşuyor. 'Flört zamanı' geldiğinde ülkenin hemen hemen her noktasında bulunan bir süpermarket zincirine gidip sepetlerine ananası ters bir şekilde koyan gençler birbirleriyle flört etme imkanı buluyor. Trend, sosyal medya içerik üreticisi ve komedyen olan bir İspanyol oyuncunun paylaştığı skeç ile başladı. Portekizli gençlerinin de takip ettiği bu akımda, ciddi ilişki arayanların da kendilerine göre değişik kodlar ürettiği görülüyor. Örneğin alışveriş sepetine paketlenmiş sebze veya bakliyat koyan kişiler, markete 'hayatlarının aşkını' bulmaya geldikleri anlaşılıyor.Alışveriş sepetlerinde alınmamış malları yerlerine yerleştirmek zorunda kalan market çalışanlarının ise bu konudan şikayetçi oldukları kaydedildi.

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avrupa, iber yarımadası, ispanya, portekiz, flört, flört uygulaması, sosyal medya, sosyal medya akımı