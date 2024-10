https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/banka-musterilerinden-limiti-100-bin-lira-altina-dusurme-talebi-limit-dusurmeyen-bankaya-ceza-var-1089234757.html

Banka müşterilerinden limiti 100 bin lira altına düşürme talebi: Limit düşürmeyen bankaya ceza var

Banka müşterilerinden limiti 100 bin lira altına düşürme talebi: Limit düşürmeyen bankaya ceza var

Sputnik Türkiye

Savunmaya kaynak için limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından yıllık 750 TL katkı payı alınmasının öngörülmesi tartışmaya neden oldu. Limit düşürmek... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T10:24+0300

2024-10-15T10:24+0300

2024-10-15T10:24+0300

ekonomi

banka

gelir vergisi

vergi borcu

vergi

limit

borç limiti

harcama limiti

kredi kartı limiti

hazine ve maliye bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104226/84/1042268469_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_37f03809ec5f21056f9c2c3aa336136d.jpg

100 bin lira ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 750 lira kesilmesine yönelik kanun teklifi, son günlerin en çok tartışılan konularından birisi oldu.Kredi kartında limit düşürmeHenüz yasalaşmayan düzenlemeden etkilenmek istemeyen pek çok kişi, kredi kartı limitlerini 100 bin liranın altına düşürmek için harekete geçti. Bazı bankalar, şubelerden ya da cep telefonu uygulamaları üzerinden limitleri düşürürken, bazıları ise talepleri beklemeye aldı. Limit düşürmeyle ilgili talebin 7 gün içinde yerine getirilmesi gerekiyor, aksi halde bankalara para cezası kesilebilir.Bankalardan 750 lira ödeme vaadiMilliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre banka müşterilerinin büyük kısmı, limitlerini 100 bin liranın hemen altına, 95 bin - 99 bin TL aralığına çekmek isterken, bankalardan farklı yanıtlar alıyor. Bazı bankalar, doğrudan talep ya da cep telefonu uygulamaları üzerinden limitleri düşürürken, bazıları ise talepleri beklemeye alıyor. Talepte bulunan bazı müşterilere yasa teklifinin henüz yürürlükte olmadığına dair mesaj gönderilirken, kimi müşteriler de ekstre borçları gerekçe gösterilerek limitlerinin belli bir miktarın altına inemeyeceği uyarısını alıyor. Buna karşılık yüksek limitli müşterini kaybetmek istemeyen bazı kuruluşlar da belli bir ekstre tutarı olanlar için 750 liralık fon kesintisini ödeme vaadinde bulunuyor.Banka limit düşürmezse ne olur?Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kredi kartında limit artırımı, gelir durumu gözetilerek bankaların inisiyatifinde bulunurken, limit düşürmeyle ilgili talebin 7 gün içinde karşılanması gerekiyor. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’e göre, kredi kartı sahibi, bankaya talep ileterek belli bir kartın limitini veya toplam kart limitini azaltma, kartı iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme haklarına sahip. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç 7 gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu. Kart limitinin düşürülmesi ya da kartın iptal edilmesi taleplerinin belirtilen süre içinde karşılanmaması halinde, müşterinin şikâyeti üzerine bankalara idari para cezası uygulanabiliyor.Kesintiler ne zaman başlayacak?Teklifin mevcut haline göre, kredi kartlarından fon kesintisi 1 Ocak 2025’ten itibaren başlayacak. 100 bin lira limiti aşan kartlar için katılma payı, kredi kartı çıkaran kuruluş tarafından her yılın ocak ayının 5. günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönemin hesap ekstresinde gösterilecek.Her kart için ayrı kesinti mi yapılacak?Teklifin aynen yasalaşması halinde 100 bin lira limiti geçen her kredi kartı için ayrı fon kesintisi yapılacak. Farklı bankalardan, 100 bin lira ve üstü limiti olan 4 adet kredi kartı olan bir kişi, toplam 3 bin lira fon kesintisi ödeyecek. Buna karşın 200 bin lira limitli bir kart için 2 kere kesinti yapılmayacak.Aynı bankadan birden fazla kart çıkaranlar ne olacak?Aynı bankadan birden fazla kredi kartı olan müşteriler, toplam limite göre katılım payı ödeyecek. Tek bir bankadan 4 tane kredi kartı olan birisi, bu kartların her birisinin limiti 100 bin liradan az olsa bile, toplam limitin 100 bin liraya ulaşması halinde, 750 lira ödeyecek. Yani tek tek kartların limitini azaltmak müşterilere fon istisnası sağlamayacak, toplam tutara bakılacak.Ek kartlar da kapsamda mı?Bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve sanal kartlar için ayrıca kesinti yapılmayacak.Kredi kartını kaybeden yeniden fon ödemek zorunda kalır mı?Kredi kartını kayıp veya farklı nedenlerle yenileyenler, o yıl için fon payını ödediyse, yeniden ödeme yapmayacak.İptal edilen kredi kartı için yapılan ödeme geri alınacak mı?Kredi kartının herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, ödenen fon payı iade edilmeyecek.Yılbaşından sonra kartını iptal edenlerin durumu ne olacak?Ocak ayından sonra kredi kartı limitini düşürmenin kesintiye etkisi olmayacak.Önümüzdeki yıl içinde limiti artanlar katılım payı verecek mi?Ocak ayından sonra yıl içinde limiti artan ve 100 bin liranın üzerine çıkan müşteriler ile yeni alınan 100 bin TL üzeri limitli kartlarda da fon kesintisi uygulanacak.Banka limit düşürme talebini kabul etmezse ne olur?Bankalar limit düşürme talebini 7 gün içinde karşılamak zorunda. Aksi halde şikâyet yolu açık.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/merakla-bekleniyordu-vergi-yuzsuzleri-bugun-aciklanacak-1089235592.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka limiti nasıl düşürülür?, limit düşürme kaç gün sürer?, banka kart limitini düşürür mü?, garanti bankası limit azaltma nasıl yapılır?, banka limit düşürme, limit düşürme başvuru, ne zamana kadar limit düşürebilirim, kredi kartını kaybeden yeniden fon ödemek zorunda kalır mı?, banka limit düşürme talebini kabul etmezse ne olur, kesintiler ne zaman başlayacak?