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Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak
Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritası çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Sosyal risk haritası ile... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:32+0300
2024-10-15T12:32+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak."Pilot çalışma başlatıldıBu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" ifadesini kullandı.Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız" diye konuştu.Bireylerin ihtiyaçları belirlenecekBir gazetecinin, ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti.Yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele "Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:
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kabine, kabine toplantısı, kadın cinayetleri
kabine, kabine toplantısı, kadın cinayetleri

Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

12:32 15.10.2024
© AA / Özkan BilginAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Özkan Bilgin
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritası çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanacak" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak."

Pilot çalışma başlatıldı

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" ifadesini kullandı.
Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız" diye konuştu.

Bireylerin ihtiyaçları belirlenecek

Bir gazetecinin, ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti.
Yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele "Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlara sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini, daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz.
İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak bakanlıklarımızla koordinasyon ve işbirliği artırılacak. Böylelikle bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar, belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak."
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