https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-goktas-duyurdu-mahalle-mahalle-sosyal-risk-haritasi-cikartilacak-1089245066.html

Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Bakan Göktaş duyurdu: Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritası çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Sosyal risk haritası ile... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T12:32+0300

2024-10-15T12:32+0300

2024-10-15T12:32+0300

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak."Pilot çalışma başlatıldıBu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" ifadesini kullandı.Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız" diye konuştu.Bireylerin ihtiyaçları belirlenecekBir gazetecinin, ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti.Yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele "Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abdulkadir-selvi-uc-ayri-kabine-listesi-dolasiyor-4-banko-isim-var-1089234595.html

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