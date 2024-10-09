CHP Genel Başkanı Özel: Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık

"CHP ayağa kalkmadığında gittiği köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. 'Siz bizi dinlemiyorsunuz ki biz dinleyelim. Siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım' diyor. Ben yıllardır bunu sahada tespit eden bir siyasetçiyim. Bu konuda da partiyi yönettiğimiz arkadaşlarımızla da ayağa kalkmayan arkadaşlarımızla da bu zorlukları hep konuştuk. Biz ayağa kalktığımızda Erdoğan'ın şahsına ayağa kalkmak değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Görüyorum ki ilk anda partinin yüzde 62'si doğru yaptın diyor. Dinleyince yüzde 72'si diyor. Sokakta diğer seçmenlerle temas ettikçe daha çoğu diyor."