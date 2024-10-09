https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/chp-genel-baskani-ozel--cumhurbaskanligi-makamina-ve-onu-secen-secmenlere-saygimizdan-ayaga-kalktik-1089009464.html
CHP Genel Başkanı Özel: Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık
CHP Genel Başkanı Özel: Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişi sırasında ayağa kalkmasıyla ilgili 'Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok'... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T12:47+0300
2024-10-09T12:47+0300
2024-10-09T12:47+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ile ayağa kalkmasına ilişkin tartışmalara değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı için değil bulunduğu makam için ayağa kalktıklarını söyledi.Bunun tartışmalara yol açmasının gereksiz olduğunu belirten Özel şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/chp-genel-baskani-ozel-kadina-siddet-olaylari-rastlanti-degil-diyerek-konustu-siddeti-ureten-1088979796.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
CHP Genel Başkanı Özel: Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişi sırasında ayağa kalkmasıyla ilgili 'Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok' yorumunda bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ile ayağa kalkmasına ilişkin tartışmalara değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı için değil bulunduğu makam için ayağa kalktıklarını söyledi.
Bunun tartışmalara yol açmasının gereksiz olduğunu belirten Özel şunları söyledi:
"CHP ayağa kalkmadığında gittiği köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. 'Siz bizi dinlemiyorsunuz ki biz dinleyelim. Siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım' diyor. Ben yıllardır bunu sahada tespit eden bir siyasetçiyim. Bu konuda da partiyi yönettiğimiz arkadaşlarımızla da ayağa kalkmayan arkadaşlarımızla da bu zorlukları hep konuştuk. Biz ayağa kalktığımızda Erdoğan'ın şahsına ayağa kalkmak değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Görüyorum ki ilk anda partinin yüzde 62'si doğru yaptın diyor. Dinleyince yüzde 72'si diyor. Sokakta diğer seçmenlerle temas ettikçe daha çoğu diyor."