https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/netanyahu-israilin-unifil-personeline-kasitli-olarak-saldirdigi-iddiasi-tamamen-yanlistir-1089227091.html
Netanyahu: İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır
Netanyahu: İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia etti. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T23:01+0300
2024-10-14T23:01+0300
2024-10-14T23:01+0300
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israil
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unifil
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia ederek, “İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi” dedi.İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlattığı gün UNIFIL'den bölgeyi terk etmelerini istediklerini aktaran Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL mevzilerini İsrail ordusuna yönelik saldırılarında siper olarak kullandığı iddiasını yineledi. Netanyahu, “İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini savunma hakkı vardır ve bunu yapmaya devam edecektir” diyerek, İsrail'in UNIFIL askerlerinin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını savundu. Netanyahu, “UNIFIL personelinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu UNIFIL'in İsrail'in talebine kulak vermesi ve geçici olarak bölgeden çekilmesidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abdden-vatandaslarina-lubnani-terk-edin-cagrisi-1089226144.html
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israil, lübnan, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , beyrut
israil, lübnan, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , beyrut
Netanyahu: İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia ederek, “İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi” dedi.
İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlattığı gün UNIFIL'den bölgeyi terk etmelerini istediklerini aktaran Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL mevzilerini İsrail ordusuna yönelik saldırılarında siper olarak kullandığı iddiasını yineledi.
Netanyahu, “İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini savunma hakkı vardır ve bunu yapmaya devam edecektir” diyerek, İsrail'in UNIFIL askerlerinin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını savundu.
Netanyahu, “UNIFIL personelinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu UNIFIL'in İsrail'in talebine kulak vermesi ve geçici olarak bölgeden çekilmesidir” dedi.