https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/netanyahu-israilin-unifil-personeline-kasitli-olarak-saldirdigi-iddiasi-tamamen-yanlistir-1089227091.html

Netanyahu: İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır

Netanyahu: İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia etti. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T23:01+0300

2024-10-14T23:01+0300

2024-10-14T23:01+0300

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israil

lübnan

unifil

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia ederek, “İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi” dedi.İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlattığı gün UNIFIL'den bölgeyi terk etmelerini istediklerini aktaran Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL mevzilerini İsrail ordusuna yönelik saldırılarında siper olarak kullandığı iddiasını yineledi. Netanyahu, “İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini savunma hakkı vardır ve bunu yapmaya devam edecektir” diyerek, İsrail'in UNIFIL askerlerinin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını savundu. Netanyahu, “UNIFIL personelinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu UNIFIL'in İsrail'in talebine kulak vermesi ve geçici olarak bölgeden çekilmesidir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abdden-vatandaslarina-lubnani-terk-edin-cagrisi-1089226144.html

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israil, lübnan, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , beyrut