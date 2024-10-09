https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israilli-askerlerden-netanyahu-yonetimine-rest-ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-1089025289.html

İsrailli askerlerden Netanyahu yönetimine rest: 'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok'

İsrailli askerlerden Netanyahu yönetimine rest: 'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok'

Sputnik Türkiye

İsrail’in günlük gazetesi Haaretz yayımladığı haberde, 130 İsrailli askerin bir mektup imzalayarak Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki esirlerin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T17:39+0300

2024-10-09T17:39+0300

2024-10-09T17:40+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ateşkes

benyamin netanyahu

rehine

idf

israil ordusu (idf)

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Haaretz tarafından yayımlanan haberde, İsrailli askerlerin orduda hizmet vermek istemediklerini duyurdu. Haberde, 130 İsrailli askerin bir mektup imzalayarak, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin getirilmesi ve ateşkes olmaması halinde orduya hizmet vermeyeceklerini açıkladığı kaydedildi. İsrail kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) hitaben yazılan mektubu imzalayanlar arasında zırhlı birlikler, topçu birlikleri, iç cephe komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma gibi çeşitli askeri birliklerdeki yedek ve askere alınanlar bulunuyor. Mektupta Gazze’de saldırıların devam etmesine karşı olduklarını beyan eden askerler, çatışmaların devam etmesinin esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini dile getirdi. Mektupta, “Gazze’de savaşın devam etmesinin yalnızca esirlerin tutsaklıktan kurtarılmasını geciktirmediği, aynı zamanda hayatlarını tehlikeye attığı net bir şekilde ortada. Çok sayıda asker IDF saldırılarında öldü. İsrail’in Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda ise kurtarılan esirlerden daha fazlası öldü” ifadeleri yer aldı.'Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı'“Hükümet ateşkese varmazsa hizmet vermeye devam etmeyeceğiz” uyarısı yapan İsrailli askerler mektupta, “Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, bazılarımız içinse hızla yaklaşıyor. Kırık kalplerle göreve gitmeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazzede-aci-gercek-17-bin-cocuk-ailesinden-ayri-ve-bu-rakam-3-kat-fazla-olabilir-1089014370.html

israil

gazze

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