https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ak-partili-dag-acikladi-aydemir-kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilmistir-1089229041.html
AK Partili Dağ açıkladı: 'Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir'
AK Partili Dağ açıkladı: 'Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T01:25+0300
2024-10-15T01:25+0300
2024-10-15T01:28+0300
hamza dağ
politika
kadın cinayeti
ak parti
ihraç
latif aydemir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu vurguladı.'Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez'AK Partili Dağ açıklamasında "Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez" ifadelerine de yer verdi.'Başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz'AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydemir'in disipline sevk edildiği bilgisini paylaşarak şu açıklamada bulundu:AK Partili Aydemir'in açıklamasıAK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydemir İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
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hamza dağ, kadın cinayeti, ak parti, ihraç, latif aydemir
hamza dağ, kadın cinayeti, ak parti, ihraç, latif aydemir
AK Partili Dağ açıkladı: 'Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir'
01:25 15.10.2024 (güncellendi: 01:28 15.10.2024)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma ile ilgili "Partimizce kabul edilemez" açıklamasında bulunarak, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu vurguladı.
'Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez'
AK Partili Dağ açıklamasında "Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez" ifadelerine de yer verdi.
'Başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz'
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydemir'in disipline sevk edildiği bilgisini paylaşarak şu açıklamada bulundu:
Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında, Bayraklı Meclis Üyesinin "kadın cinayetleri" konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğimizi belirtmek isterim. Ülkemizin içinden geçtiği böylesine hassas bir süreçte; AK Parti'mizin kurumsal kimliğiyle ve merkeze insanı yaşatmayı alan siyaset felsefesiyle bağdaşmayan bu açıklama sadece sahibini bağlamaktadır. Bu açıklamalardan dolayı başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bahsekonu Meclis Üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemleri ivedilikle başlatılmıştır.
AK Partili Aydemir'in açıklaması
AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydemir İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzi ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur. bunu iyi irdelemek lazım. Bakın Hanımlarımızın bir çoğunu tenzi ediyorum dedim. Şu an kameranın olmadığı bir yerde ufacık çentik atılsın gözümüzü karakolda açarız."