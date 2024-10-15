https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ak-partili-dag-acikladi-aydemir-kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilmistir-1089229041.html

AK Partili Dağ açıkladı: 'Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir'

AK Partili Dağ açıkladı: 'Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T01:25+0300

2024-10-15T01:25+0300

2024-10-15T01:28+0300

hamza dağ

politika

kadın cinayeti

ak parti

ihraç

latif aydemir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu vurguladı.'Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez'AK Partili Dağ açıklamasında "Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez" ifadelerine de yer verdi.'Başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz'AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydemir'in disipline sevk edildiği bilgisini paylaşarak şu açıklamada bulundu:AK Partili Aydemir'in açıklamasıAK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydemir İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

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hamza dağ, kadın cinayeti, ak parti, ihraç, latif aydemir