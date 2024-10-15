https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/yedi-yasindaki-cocuga-cinsel-icerikli-goruntu-izleten-adami-cevredekiler-darp-etti-telefonu-cebime-1089227778.html
Yedi yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adamı çevredekiler darp etti: 'Telefonu cebime koyarken açıldı'
Yedi yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adamı çevredekiler darp etti: 'Telefonu cebime koyarken açıldı'
Sputnik Türkiye
Adana'da hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adam adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T00:00+0300
2024-10-15T00:00+0300
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türkiye
kız çocuğu
çocuğa şiddet
cinsel istismar
çocuk istismarı
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Adana'da 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre 29 yaşındaki Sefa E. doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark edenler Sefa E.'ye tepki göstererek darp etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hastane polisi, şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen adamın ifadesinde, ”Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dediği iddia edildi.Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/amerikali-rapci-diddy-hakkinda-cinsel-istismar-suclamasiyla-yeni-davalar-acildi-1089227601.html
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kız çocuğu, çocuğa şiddet, cinsel istismar, çocuk istismarı
kız çocuğu, çocuğa şiddet, cinsel istismar, çocuk istismarı
Yedi yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adamı çevredekiler darp etti: 'Telefonu cebime koyarken açıldı'
00:00 15.10.2024 (güncellendi: 00:06 15.10.2024)
Adana'da hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adam adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde, “Telefonu cebime koyarken açıldı” savunmasını yaptığı öğrenildi. Adam olayın olduğu hastanede çevredekilerce darp edilmişti.
Adana'da 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre 29 yaşındaki Sefa E. doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti.
Durumu fark edenler Sefa E.'ye tepki göstererek darp etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hastane polisi, şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen adamın ifadesinde, ”Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dediği iddia edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.