https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/yedi-yasindaki-cocuga-cinsel-icerikli-goruntu-izleten-adami-cevredekiler-darp-etti-telefonu-cebime-1089227778.html

Yedi yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adamı çevredekiler darp etti: 'Telefonu cebime koyarken açıldı'

Yedi yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adamı çevredekiler darp etti: 'Telefonu cebime koyarken açıldı'

Sputnik Türkiye

Adana'da hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten adam adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T00:00+0300

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türkiye

kız çocuğu

çocuğa şiddet

cinsel istismar

çocuk istismarı

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Adana'da 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre 29 yaşındaki Sefa E. doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark edenler Sefa E.'ye tepki göstererek darp etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hastane polisi, şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen adamın ifadesinde, ”Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dediği iddia edildi.Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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kız çocuğu, çocuğa şiddet, cinsel istismar, çocuk istismarı