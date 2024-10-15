https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/afad-duyurdu-sivasta-deprem--1089251297.html
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T14:27+0300
2024-10-15T14:27+0300
2024-10-15T15:14+0300
türkiye
sivas
deprem
afad
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AFAD Deprem, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ozgur-ozel-israil-turkiyeye-saldiracak-sozleri-halktan-para-almak-icinmis-alacaksan-o-parayi-1089250775.html
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sivas, deprem, afad
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
14:27 15.10.2024 (güncellendi: 15:14 15.10.2024)
AFAD, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD Deprem, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.