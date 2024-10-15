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75 yaşındaki yaşlı kadın yanlışlıkla 3 ülkenin internetini birden kesti
75 yaşındaki yaşlı kadın yanlışlıkla 3 ülkenin internetini birden kesti
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, yanlışlıkla Ermenistan’ın internet altyapısını çökertti. Fiber optik kabloyu kesmesiyle Ermenistan’da 3,2 milyon... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:00+0300
2024-10-15T12:00+0300
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Olay, Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarında meydana geldi ve ülkenin geniş çaplı bir internet kesintisine neden oldu, kesintiden Azerbaycan da etkilendi.Hayastan Şakarian isimli yaşlı kadın, ormanda odun keserken yanlışlıkla Gürcistan Demiryolu Telekom’a ait yer altındaki fiber optik kabloyu kesti. Bu kablo, Ermenistan’ın internet trafiğinin yüzde 90’ını taşıyordu. Bu sıradan görünen kaza, hem Ermenistan hem de Gürcistan'ın bazı bölgeleri ile Azerbaycan’da büyük çaplı bir internet kesintisine yol açtı.Ermenistan 5 saatliğine i̇nternetsiz kaldıKablonun zarar görmesiyle Ermenistan'daki tüm internet hizmetleri durdu. Başkent Erivan'da televizyon muhabirleri, ekran başında sessiz kalırken, sosyal medyada olay mizahi bir şekilde paylaşıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili, "Kadın hurda metal ararken yanlışlıkla bu kabloyu kesti" açıklamasını yaptı. Kadın, mala zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve 3 yıla kadar hapis cezası istense de yaşlılığı nedeniyle geçici olarak serbest bırakıldı.'İnternetin ne olduğunu bilmiyorum'Olay sonrasında büyük pişmanlık yaşayan Şakarian, "İnternetin ne olduğunu bile bilmiyorum, çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kadının oğlu da annesinin sürekli ağladığını ve kabloları kesebilecek güce sahip olmadığını savundu.Kadın, 'mala zarar verme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak yaşlılığı nedeniyle geçici olarak serbest bırakıldı.Hurda metal arayışı, yaygın bir geçim yöntemiEski Sovyetler Birliği döneminde hurda metal aramak, yaygın bir geçim kaynağıydı. Ancak bu tür kazaların önüne geçilmesi gerektiğini belirten yetkililer, fiber optik kabloların korunmasının önemini vurguladı. Olayın ardından Gürcistan hükümeti, yer altı altyapısının daha iyi korunması için harekete geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kanada-ve-hindistan-sih-liderin-oldurulmesiyle-ilgili-diplomatlari-karsilikli-sinir-disi-etti-1089234563.html
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ülke, internet, internet, internet, gürcistan, azerbaycan, ermenistan, fiber, kablo, kablo, elektrik kablosu, hırsız, hurda, hurdacı
ülke, internet, internet, internet, gürcistan, azerbaycan, ermenistan, fiber, kablo, kablo, elektrik kablosu, hırsız, hurda, hurdacı

75 yaşındaki yaşlı kadın yanlışlıkla 3 ülkenin internetini birden kesti

12:00 15.10.2024
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Gürcistan'da yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, yanlışlıkla Ermenistan’ın internet altyapısını çökertti. Fiber optik kabloyu kesmesiyle Ermenistan’da 3,2 milyon kişi 5 saat boyunca internete erişim sağlayamadı. Peki 75 yaşındaki kadın, ülkenin tüm internetini nasıl kesebildi? İşte Hayastan Şakarian'ın ilginç öyküsü...
Olay, Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarında meydana geldi ve ülkenin geniş çaplı bir internet kesintisine neden oldu, kesintiden Azerbaycan da etkilendi.
Hayastan Şakarian isimli yaşlı kadın, ormanda odun keserken yanlışlıkla Gürcistan Demiryolu Telekom’a ait yer altındaki fiber optik kabloyu kesti. Bu kablo, Ermenistan’ın internet trafiğinin yüzde 90’ını taşıyordu. Bu sıradan görünen kaza, hem Ermenistan hem de Gürcistan'ın bazı bölgeleri ile Azerbaycan’da büyük çaplı bir internet kesintisine yol açtı.

Ermenistan 5 saatliğine i̇nternetsiz kaldı

Kablonun zarar görmesiyle Ermenistan'daki tüm internet hizmetleri durdu. Başkent Erivan'da televizyon muhabirleri, ekran başında sessiz kalırken, sosyal medyada olay mizahi bir şekilde paylaşıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili, "Kadın hurda metal ararken yanlışlıkla bu kabloyu kesti" açıklamasını yaptı. Kadın, mala zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve 3 yıla kadar hapis cezası istense de yaşlılığı nedeniyle geçici olarak serbest bırakıldı.

'İnternetin ne olduğunu bilmiyorum'

Olay sonrasında büyük pişmanlık yaşayan Şakarian, "İnternetin ne olduğunu bile bilmiyorum, çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kadının oğlu da annesinin sürekli ağladığını ve kabloları kesebilecek güce sahip olmadığını savundu.
Kadın, 'mala zarar verme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak yaşlılığı nedeniyle geçici olarak serbest bırakıldı.

Hurda metal arayışı, yaygın bir geçim yöntemi

Eski Sovyetler Birliği döneminde hurda metal aramak, yaygın bir geçim kaynağıydı. Ancak bu tür kazaların önüne geçilmesi gerektiğini belirten yetkililer, fiber optik kabloların korunmasının önemini vurguladı. Olayın ardından Gürcistan hükümeti, yer altı altyapısının daha iyi korunması için harekete geçti.
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