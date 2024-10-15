https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/75-yasindaki-yasli-kadin-yanlislikla-3-ulkenin-internetini-birden-kesti-1089242685.html

75 yaşındaki yaşlı kadın yanlışlıkla 3 ülkenin internetini birden kesti

75 yaşındaki yaşlı kadın yanlışlıkla 3 ülkenin internetini birden kesti

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, yanlışlıkla Ermenistan’ın internet altyapısını çökertti. Fiber optik kabloyu kesmesiyle Ermenistan’da 3,2 milyon... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T12:00+0300

2024-10-15T12:00+0300

2024-10-15T12:00+0300

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Olay, Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarında meydana geldi ve ülkenin geniş çaplı bir internet kesintisine neden oldu, kesintiden Azerbaycan da etkilendi.Hayastan Şakarian isimli yaşlı kadın, ormanda odun keserken yanlışlıkla Gürcistan Demiryolu Telekom’a ait yer altındaki fiber optik kabloyu kesti. Bu kablo, Ermenistan’ın internet trafiğinin yüzde 90’ını taşıyordu. Bu sıradan görünen kaza, hem Ermenistan hem de Gürcistan'ın bazı bölgeleri ile Azerbaycan’da büyük çaplı bir internet kesintisine yol açtı.Ermenistan 5 saatliğine i̇nternetsiz kaldıKablonun zarar görmesiyle Ermenistan'daki tüm internet hizmetleri durdu. Başkent Erivan'da televizyon muhabirleri, ekran başında sessiz kalırken, sosyal medyada olay mizahi bir şekilde paylaşıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili, "Kadın hurda metal ararken yanlışlıkla bu kabloyu kesti" açıklamasını yaptı. Kadın, mala zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve 3 yıla kadar hapis cezası istense de yaşlılığı nedeniyle geçici olarak serbest bırakıldı.'İnternetin ne olduğunu bilmiyorum'Olay sonrasında büyük pişmanlık yaşayan Şakarian, "İnternetin ne olduğunu bile bilmiyorum, çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kadının oğlu da annesinin sürekli ağladığını ve kabloları kesebilecek güce sahip olmadığını savundu.Kadın, 'mala zarar verme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak yaşlılığı nedeniyle geçici olarak serbest bırakıldı.Hurda metal arayışı, yaygın bir geçim yöntemiEski Sovyetler Birliği döneminde hurda metal aramak, yaygın bir geçim kaynağıydı. Ancak bu tür kazaların önüne geçilmesi gerektiğini belirten yetkililer, fiber optik kabloların korunmasının önemini vurguladı. Olayın ardından Gürcistan hükümeti, yer altı altyapısının daha iyi korunması için harekete geçti.

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