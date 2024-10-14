https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-gecen-yili-ornek-verdi-1089202639.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Geçen yılı örnek verdi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Geçen yılı örnek verdi

Sputnik Türkiye

Asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağına ilişkin tahminler gelmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T12:23+0300

2024-10-14T12:23+0300

2024-10-14T12:23+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

vedat ışıkhan

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Asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili tahminlerden gelmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" dedi ve sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" dedi.'İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır'İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında TÜRK-İŞ’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır" şeklinde konuştu.2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Olası zam oranlarıYeni asgari ücrete zam oranı, milyonların gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanan asgari ücretin, yeni yılda ne kadar olacağı sorgulanıyor. Asgari ücret için farklı senaryolar gündeme geliyor. Asgari ücrete olası zam oranları ve rakamlar şu şekilde:Yüzde 20 zam: 20 bin 402,40 TLYüzde 25 zam: 21 bin 252,50 TLYüzde 30 zam: 22 bin 102,60 TLYüzde 35 zam: 22 bin 952,70 TLYüzde 40 zam: 23 bin 802,80 TLYüzde 45 zam: 24 bin 652,90 TLYüzde 50 zam: 25 bin 503 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/asgari-ucret-2025-zammi-icin-son-tahminler-geldi-ezber-bozan-beklenti-paylasildi-masadaki-rakamlar-1089101083.html

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