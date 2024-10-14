https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/yenidogan-cetesi-sorusturma-tamamlandi-2-doktorun-273-yila-kadar-hapsi-istendi-1089189150.html
Yenidoğan çetesi: Soruşturma tamamlandı, 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi istendi
Yenidoğan çetesi: Soruşturma tamamlandı, 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede örgüt lideri... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T02:49+0300
2024-10-14T02:49+0300
2024-10-14T02:49+0300
türkiye
fezleke
doktor
yenidoğan
çete
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İstanbul’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede 10 bebek hayatını kaybetmesi nedeniyle ‘maktul’ olarak yer aldı. Fezlekede 5 kişi müşteki, 47 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Fezlekede, doktor F.S. ve İ.G hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiasına ilişkin dinleme ve teknik izleme yapıldığı belirtildi.Şüpheli doktorlar F.S. ile İ.G.’nin Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne aykırı şekilde davrandığı ifade edildi.Fezlekede şüphelilerin kullanmadıkları ilaçları kullanılmış gibi göstererek SGK’ya fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği, örgüt üyeleri arasında internet bankacılığı üzerinden para hareketi bulunduğu ifade edildi.Örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler F.S. ve İ.G’nin ayrı ayrı 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.Öte yandan fezlekede yer alan hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de talep edildi. Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ayrilmak-isteyen-esine-ve-ailesine-saldirdi-2-olu-2-yarali-1089188886.html
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fezleke, doktor, yenidoğan, çete
fezleke, doktor, yenidoğan, çete
Yenidoğan çetesi: Soruşturma tamamlandı, 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi istendi
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi talep edildi.
İstanbul’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede 10 bebek hayatını kaybetmesi nedeniyle ‘maktul’ olarak yer aldı.
Fezlekede 5 kişi müşteki, 47 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Fezlekede, doktor F.S. ve İ.G hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini tedavi dışında maddi menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiasına ilişkin dinleme ve teknik izleme yapıldığı belirtildi.
Şüpheli doktorlar F.S. ile İ.G.’nin Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne aykırı şekilde davrandığı ifade edildi.
Fezlekede şüphelilerin kullanmadıkları ilaçları kullanılmış gibi göstererek SGK’ya fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği, örgüt üyeleri arasında internet bankacılığı üzerinden para hareketi bulunduğu ifade edildi.
Örgüt lideri olduğu aktarılan şüpheliler F.S. ve İ.G’nin ayrı ayrı 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.
Öte yandan fezlekede yer alan hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de talep edildi.
Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.