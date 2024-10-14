https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ayrilmak-isteyen-esine-ve-ailesine-saldirdi-2-olu-2-yarali-1089188886.html

Ayrılmak isteyen eşine ve ailesine saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı

Ayrılmak isteyen eşine ve ailesine saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşiyle konuşmak için gelen adam eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Eşinin annesi ve kız kardeşini... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T02:29+0300

2024-10-14T02:29+0300

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türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

edremit

damat

bıçaklı saldırı

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Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu kadın ile barışmak için geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalide Sevim Kaya ve eşinin kardeşi Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı.Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, edremit, damat, bıçaklı saldırı