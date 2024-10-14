https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ayrilmak-isteyen-esine-ve-ailesine-saldirdi-2-olu-2-yarali-1089188886.html
Ayrılmak isteyen eşine ve ailesine saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı
Ayrılmak isteyen eşine ve ailesine saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşiyle konuşmak için gelen adam eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Eşinin annesi ve kız kardeşini... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T02:29+0300
2024-10-14T02:29+0300
2024-10-14T02:30+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
edremit
damat
bıçaklı saldırı
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Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu kadın ile barışmak için geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalide Sevim Kaya ve eşinin kardeşi Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı.Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/aydinda-bir-evde-tutulan-16-kedi-ve-1-kopek-kurtarildi-1089188502.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, edremit, damat, bıçaklı saldırı
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, edremit, damat, bıçaklı saldırı
Ayrılmak isteyen eşine ve ailesine saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı
02:29 14.10.2024 (güncellendi: 02:30 14.10.2024)
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşiyle konuşmak için gelen adam eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Eşinin annesi ve kız kardeşini öldüren saldırganın bıçak darbeleri nedeniyle eş ile babası ise yaralandı. Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu kadın ile barışmak için geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalide Sevim Kaya ve eşinin kardeşi Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı.
Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.
Katil zanlısı M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.