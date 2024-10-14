https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ukraynanin-kursk-bolgesinden-zorla-tahliye-ettigi-binden-fazla-rus-vatandasi-araniyor-1089195034.html
Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’nden zorla tahliye ettiği binden fazla Rus vatandaşı aranıyor
Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’nden zorla tahliye ettiği binden fazla Rus vatandaşı aranıyor
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Ukrayna ordusu tarafından zorla tahliye edilen binden fazla Kursk bölgesi sakininin yakınlarından... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T10:04+0300
2024-10-14T10:04+0300
2024-10-14T10:15+0300
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Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine konuşan Moskalkova, Ukrayna ordusu tarafından zorla tahliye edilen binden fazla Kursk Bölgesi sakininin yakınları tarafından arandığını söyledi.Komiser, “Kendi adıma, bu insanları kurtarmak ve evlerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapmayı bir öncelik olarak görüyorum” ifadesini kullandı.Sivillerin yaşadıkları yerlerinden zorla uzaklaştırılmasının Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğunun altını çizen Moskalkova, uluslararası toplumun bu soruna doğru tepki vermesi gerektiğini kaydederek, “Ukrayna Yüce Radası İnsan Hakları Komiseri Dmitriy Lubints'e bir mektup göndererek evlerinden zorla çıkarılan Kursk Bölgesi sakinlerinin sayısı hakkında bana bilgi vermesini talep ettim. Önümüzdeki görüşmede de bu konuya öncelik vereceğim” dedi.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne sızmasının ardından en az 112 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini, yaklaşık 12 bininin geçici barınma merkezlerinde ve sosyal kurumlarda bulunduğunu, geriye kalanının da yakınların evlerinde kaldığını anlatan Rus yetkili, 40 bin kişinin de tahliyeden vazgeçerek evlerine döndüğünü belirtti..Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişi durdurulan Ukrayna ordusunun bugüne kadar en az 21 bin asker kaybettiği bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/macaristan-ukraynanin-natoya-kabul-edilmesi-3-dunya-savasi-anlamina-gelecek-1089193185.html
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rusya, tatyana moskalkova, insan hakları, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, cenevre sözleşmesi, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
rusya, tatyana moskalkova, insan hakları, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, cenevre sözleşmesi, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’nden zorla tahliye ettiği binden fazla Rus vatandaşı aranıyor
10:04 14.10.2024 (güncellendi: 10:15 14.10.2024)
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Ukrayna ordusu tarafından zorla tahliye edilen binden fazla Kursk bölgesi sakininin yakınlarından başvurular aldıklarını belirtti.
Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine konuşan Moskalkova, Ukrayna ordusu tarafından zorla tahliye edilen binden fazla Kursk Bölgesi sakininin yakınları tarafından arandığını söyledi.
Komiser, “Kendi adıma, bu insanları kurtarmak ve evlerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapmayı bir öncelik olarak görüyorum” ifadesini kullandı.
Sivillerin yaşadıkları yerlerinden zorla uzaklaştırılmasının Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğunun altını çizen Moskalkova, uluslararası toplumun bu soruna doğru tepki vermesi gerektiğini kaydederek, “Ukrayna Yüce Radası İnsan Hakları Komiseri Dmitriy Lubints'e bir mektup göndererek evlerinden zorla çıkarılan Kursk Bölgesi sakinlerinin sayısı hakkında bana bilgi vermesini talep ettim. Önümüzdeki görüşmede de bu konuya öncelik vereceğim” dedi.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne sızmasının ardından en az 112 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini, yaklaşık 12 bininin geçici barınma merkezlerinde ve sosyal kurumlarda bulunduğunu, geriye kalanının da yakınların evlerinde kaldığını anlatan Rus yetkili, 40 bin kişinin de tahliyeden vazgeçerek evlerine döndüğünü belirtti..
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişi durdurulan Ukrayna ordusunun bugüne kadar en az 21 bin asker kaybettiği bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.