https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ukraynali-esir-asker-uc-parmagim-yok-silah-kullanamiyorum-ama-orduya-alindim-1089209522.html
Ukraynalı esir asker: Üç parmağım yok, silah kullanamıyorum, ama orduya alındım
Ukraynalı esir asker: Üç parmağım yok, silah kullanamıyorum, ama orduya alındım
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Vladimir Gavroşenko, üç parmağı eksik olmasına ve silah kullanamamasına rağmen zorla cepheye götürüldüğünü belirtti. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T15:03+0300
2024-10-14T15:03+0300
2024-10-14T15:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir asker Vladimir Gavroşenko’nun sorgusundan bir video paylaştı.Gavroşenko, “Bana dört kez celp verdiler, gitmedim. Geldiler, tekrar celp verdiler ve bilgilerimi güncellemem gerektiğini söylediler. Komisyona gittim ve beni hemen aldılar. Beni üç parmağım olmadan askere aldılar, oysa ateş edemiyordum” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunun 151. Mekanize Tugayı’nda görev yapmış olan esir, cepheden çok uzak bulunan ülke ve ordu yöneticilerinin ‘savaş oyununa’ doyamadığını söyledi.Silah arkadaşlarından bazılarının cepheden kaçtığını dile getiren Gavroşenko, bir gencin malzeme alma bahanesiyle şehre gittiğini, ama Ukrayna ordusuna yönelik olumsuz tutumu nedeniyle geri dönmediğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-asker-ukrayna-ordusundaki-yabancilar-ruslari-gorunce-ilk-kacanlardan-oluyor-1089197062.html
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Ukraynalı esir asker: Üç parmağım yok, silah kullanamıyorum, ama orduya alındım
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker: Üç parmağım yok, silah kullanamıyorum, ama orduya alındım
2024-10-14T15:03+0300
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, rusya savunma bakanlığı
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, rusya savunma bakanlığı
Ukraynalı esir asker: Üç parmağım yok, silah kullanamıyorum, ama orduya alındım
Ukraynalı esir asker Vladimir Gavroşenko, üç parmağı eksik olmasına ve silah kullanamamasına rağmen zorla cepheye götürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir asker Vladimir Gavroşenko’nun sorgusundan bir video paylaştı.
Gavroşenko, “Bana dört kez celp verdiler, gitmedim. Geldiler, tekrar celp verdiler ve bilgilerimi güncellemem gerektiğini söylediler. Komisyona gittim ve beni hemen aldılar. Beni üç parmağım olmadan askere aldılar, oysa ateş edemiyordum” şeklinde konuştu.
Ukrayna ordusunun 151. Mekanize Tugayı’nda görev yapmış olan esir, cepheden çok uzak bulunan ülke ve ordu yöneticilerinin ‘savaş oyununa’ doyamadığını söyledi.
Silah arkadaşlarından bazılarının cepheden kaçtığını dile getiren Gavroşenko, bir gencin malzeme alma bahanesiyle şehre gittiğini, ama Ukrayna ordusuna yönelik olumsuz tutumu nedeniyle geri dönmediğini anlattı.