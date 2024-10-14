https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/nato-avrupanin-kuzeyinde-buyuk-nukleer-tatbikata-basliyor-1089202423.html

NATO Avrupa'nın kuzeyinde büyük nükleer tatbikata başlıyor

NATO Avrupa'nın kuzeyinde büyük nükleer tatbikata başlıyor

Sputnik Türkiye

NATO'nun nükleer güçlerinin 13 ittifak ülkesinden iki bin asker ve 60 kadar savaş uçağının katıldığı ‘Steadfast Noon’ adı verilen büyük tatbikat bugün... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T12:12+0300

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ağırlıklı olarak İngiltere, Kuzey Denizi, Belçika ve Hollanda'da yapılacak olan tatbikatın, ittifakın her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduğunu gösterme amacını taşıdığını söyledi.NATO’dan yapılan açıklamada, planlı tatbikat için bir yıldan uzun bir süre hazırlık çalışmaları yapıldığı ve savaşa hazır silahların kullanılmayacağı ifade edildi.İki hafta sürecek manevralarda, sekiz hava üssü kullanılacak. Tatbikata, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip farklı türden savaş uçakları katılacak.İttifakın nükleer caydırma güçlerinin güvenirliğini ve etkinliğini sağlamak için düzenli olarak adımlar atıldığını anımsatılan açıklamada, Hollanda’nın sahip olduğu yeni F35A savaş uçaklarının da nükleer caydırma misyonları için uygun kabul edildiği ifade edildi.NATO’nun, tatbikatı ‘planlı’ olarak lanse etmesine rağmen savaş karşıtı kuruluşlar, uluslararası gerilim bağlamında, bu tür tatbikatların yapılmasını eleştiriyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun askeri teknik anlamda ittifak stratejisinde nükleer silahların rolünü arttırma yolunda olduğunu dikkate aldıklarını belirterek Eski Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in bir süre önce Avrupa ülkelerinde yerleştirilen ABD uçak bombaları dahil nükleer silahların modernizasyonundan bahsettiğini anımsatmıştı.Gruşko, “stratejik istikrarımızı, güvenliğimizi ve savunma kabiliyetimizi etkileyen faktörlerin bütününü” dikkate aldıklarını kaydederek bu amaçla şu anda nükleer caydırıcılık alanında Rusya'nın Devlet Politikasının Temellerinin güncellenmekte olduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin, 25 Eylül'de Güvenlik Konseyi üyeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi hususunu ele almıştı.Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.Putin, "Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil" uyarısı göndermişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer doktrinin güncellenmesinin hasım ülkelere sinyal olduğunu kaydetmişti.

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