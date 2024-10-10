https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cinden-tayvan-lideri-lainin-ulusal-gun-konusmasindaki-temsil-yorumuna-tepki-geldi-1089069322.html
Çin'den, Tayvan lideri Lai'nin Ulusal Gün konuşmasındaki 'temsil yorumuna' tepki geldi
Çin'den, Tayvan lideri Lai'nin Ulusal Gün konuşmasındaki 'temsil yorumuna' tepki geldi
Sputnik Türkiye
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Ulusal Gün konuşmasında 'Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkının olmadığına'... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:16+0300
2024-10-10T18:16+0300
2024-10-10T18:16+0300
dünya
asya & pasifik
çin
tayvan
bağımsızlık
tayvan boğazı
çin halk cumhuriyeti
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ecc05a094d53da743f4df3787c429.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Tayvan Devlet Başkanı William Lai'nin Tayvan Ulusal Günü konuşmasındaki 'temsil etme' sözlerini eleştirdi.Lai'nin, 'Tayvan'ın egemenliğe sahip olduğu', 'Çin ile Tayvan'ın birbirinin boyunduruğunda olmadığına' ilişkin sözlerine karşılık Bakanlık Sözcüsü Ning, bu sözleriyle bir kez daha Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu belirtti.Lai'nin Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki tarihsel bağları koparmayı amaçladığını savunan Mao Ning, 'dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın onun ayrılmaz parçası olduğunun' altını çizerek şu sözleri ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tayvan-ilhaka-karsi-direnme-sozu-verdi--tayvan-bogazi-boyunca-barisi-ve-istikrarin-statukosunu-1089046679.html
çin
tayvan
tayvan boğazı
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d135599e536c8324109f9dc7c1cea3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, çin, tayvan, bağımsızlık, tayvan boğazı, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
asya & pasifik, çin, tayvan, bağımsızlık, tayvan boğazı, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
Çin'den, Tayvan lideri Lai'nin Ulusal Gün konuşmasındaki 'temsil yorumuna' tepki geldi
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Ulusal Gün konuşmasında 'Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkının olmadığına' yönelik sözlerini eleştirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Tayvan Devlet Başkanı William Lai'nin Tayvan Ulusal Günü konuşmasındaki 'temsil etme' sözlerini eleştirdi.
Lai'nin, 'Tayvan'ın egemenliğe sahip olduğu', 'Çin ile Tayvan'ın birbirinin boyunduruğunda olmadığına' ilişkin sözlerine karşılık Bakanlık Sözcüsü Ning, bu sözleriyle bir kez daha Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu belirtti.
Lai'nin Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki tarihsel bağları koparmayı amaçladığını savunan Mao Ning, 'dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın onun ayrılmaz parçası olduğunun' altını çizerek şu sözleri ekledi:
Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti Çin'in bütününü temsil eden tek meşru hükümettir. Lai Ching-te ve DPP otoriteleri ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın Tayvan Boğazı'nın tek ve aynı Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremez, Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihi eğilimi durduramaz.