https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cinden-tayvan-lideri-lainin-ulusal-gun-konusmasindaki-temsil-yorumuna-tepki-geldi-1089069322.html

Çin'den, Tayvan lideri Lai'nin Ulusal Gün konuşmasındaki 'temsil yorumuna' tepki geldi

Çin'den, Tayvan lideri Lai'nin Ulusal Gün konuşmasındaki 'temsil yorumuna' tepki geldi

Sputnik Türkiye

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Ulusal Gün konuşmasında 'Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkının olmadığına'... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T18:16+0300

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tayvan boğazı

çin halk cumhuriyeti

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Tayvan Devlet Başkanı William Lai'nin Tayvan Ulusal Günü konuşmasındaki 'temsil etme' sözlerini eleştirdi.Lai'nin, 'Tayvan'ın egemenliğe sahip olduğu', 'Çin ile Tayvan'ın birbirinin boyunduruğunda olmadığına' ilişkin sözlerine karşılık Bakanlık Sözcüsü Ning, bu sözleriyle bir kez daha Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu belirtti.Lai'nin Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki tarihsel bağları koparmayı amaçladığını savunan Mao Ning, 'dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın onun ayrılmaz parçası olduğunun' altını çizerek şu sözleri ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tayvan-ilhaka-karsi-direnme-sozu-verdi--tayvan-bogazi-boyunca-barisi-ve-istikrarin-statukosunu-1089046679.html

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tayvan boğazı

çin halk cumhuriyeti

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asya & pasifik, çin, tayvan, bağımsızlık, tayvan boğazı, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning