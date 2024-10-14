https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medya-fenomeni-dan-bilzerian-dunya-israilin-olumunu-kutlayacak-1089204239.html

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian: Dünya İsrail'in ölümünü kutlayacak

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian: Dünya İsrail'in ölümünü kutlayacak

Sputnik Türkiye

Ermeni asıllı ABD'li Dan Bilzerian, İsrail Ordusu'nun gönderisini alıntılayarak "Dünya İsrail'in ölümüne sevinecek" paylaşımı yaptı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T13:14+0300

2024-10-14T13:14+0300

2024-10-14T13:15+0300

dünya

dan bilzerian

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089204085_99:0:803:396_1920x0_80_0_0_b1ff38467c300db036843712be1d35d1.png

ABD'de kadınlarla olan ilişkisi ve kumar bağımlılığıyla bilinen zengin poker oyuncusu Dan Bilzerian'ın son zamanlarda İsrail'e karşı yaklaşımı sosyal medyada dikkat çekti. İsrail'i sürekli olarak eleştiren Bilzerian, Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı İsrail hakkında politik podcastlere de çıktı. Zionist kesimlerle de tartışan Dal Bilzerian, en son X hesabında ise, "Dünya İsrail'in ölümüne sevinecek" diye paylaşım yaptı ve gönderi binlerce beğeni topladı. Dün İsrail Ordusu'nun X hesabında, "Siren sesleriyle ilgili paylaşımlarımızdan bıkmış olsanız da, sivil halk artık her siren sesi duyulduğunda sığınaklara koşmaktan bıktı" diye tweet atması üzerine Bilzerian, tweeti alıntılayarak şunları yazdı: Bunun yanında, Bilzerian'ın İsrail'e karşı tepki göstermesinin bir sebebinin de İsrail'in 1915 Ermeni olaylarını tanımaması olduğu da medyada yer almıştı. Farklı yayınlarda söylediği üzere, Bilzerian 1915 olaylarını bir 'soykırım' olarak görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medyada-tanistigi-erkeklere-tuzak-kurarak-paralarini-calan-kadin-dolandiricilar-yakalandi-1089203387.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dan bilzerian, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil seçimleri