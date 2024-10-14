https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medya-fenomeni-dan-bilzerian-dunya-israilin-olumunu-kutlayacak-1089204239.html
Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian: Dünya İsrail'in ölümünü kutlayacak
Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian: Dünya İsrail'in ölümünü kutlayacak
Sputnik Türkiye
Ermeni asıllı ABD'li Dan Bilzerian, İsrail Ordusu'nun gönderisini alıntılayarak "Dünya İsrail'in ölümüne sevinecek" paylaşımı yaptı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T13:14+0300
2024-10-14T13:14+0300
2024-10-14T13:15+0300
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ABD'de kadınlarla olan ilişkisi ve kumar bağımlılığıyla bilinen zengin poker oyuncusu Dan Bilzerian'ın son zamanlarda İsrail'e karşı yaklaşımı sosyal medyada dikkat çekti. İsrail'i sürekli olarak eleştiren Bilzerian, Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı İsrail hakkında politik podcastlere de çıktı. Zionist kesimlerle de tartışan Dal Bilzerian, en son X hesabında ise, "Dünya İsrail'in ölümüne sevinecek" diye paylaşım yaptı ve gönderi binlerce beğeni topladı. Dün İsrail Ordusu'nun X hesabında, "Siren sesleriyle ilgili paylaşımlarımızdan bıkmış olsanız da, sivil halk artık her siren sesi duyulduğunda sığınaklara koşmaktan bıktı" diye tweet atması üzerine Bilzerian, tweeti alıntılayarak şunları yazdı: Bunun yanında, Bilzerian'ın İsrail'e karşı tepki göstermesinin bir sebebinin de İsrail'in 1915 Ermeni olaylarını tanımaması olduğu da medyada yer almıştı. Farklı yayınlarda söylediği üzere, Bilzerian 1915 olaylarını bir 'soykırım' olarak görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medyada-tanistigi-erkeklere-tuzak-kurarak-paralarini-calan-kadin-dolandiricilar-yakalandi-1089203387.html
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dan bilzerian, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil seçimleri
dan bilzerian, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil seçimleri
Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian: Dünya İsrail'in ölümünü kutlayacak
13:14 14.10.2024 (güncellendi: 13:15 14.10.2024)
Ermeni asıllı ABD'li Dan Bilzerian, İsrail Ordusu'nun gönderisini alıntılayarak "Dünya İsrail'in ölümüne sevinecek" paylaşımı yaptı.
ABD'de kadınlarla olan ilişkisi ve kumar bağımlılığıyla bilinen zengin poker oyuncusu Dan Bilzerian'ın son zamanlarda İsrail'e karşı yaklaşımı sosyal medyada dikkat çekti. İsrail'i sürekli olarak eleştiren Bilzerian, Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı İsrail hakkında politik podcastlere de çıktı.
Zionist kesimlerle de tartışan Dal Bilzerian, en son X hesabında ise, "Dünya İsrail'in ölümüne sevinecek" diye paylaşım yaptı ve gönderi binlerce beğeni topladı.
Dün İsrail Ordusu'nun X hesabında, "Siren sesleriyle ilgili paylaşımlarımızdan bıkmış olsanız da, sivil halk artık her siren sesi duyulduğunda sığınaklara koşmaktan bıktı" diye tweet atması üzerine Bilzerian, tweeti alıntılayarak şunları yazdı:
Çenenizi kapatın ve sızlanmayı kesin. Büyükelçilikleri bombalayıp, yabancı liderleri öldürüp, soykırım yaptıktan sonra sempati için ağlayamazsınız. Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak.
Bunun yanında, Bilzerian'ın İsrail'e karşı tepki göstermesinin bir sebebinin de İsrail'in 1915 Ermeni olaylarını tanımaması olduğu da medyada yer almıştı.
Farklı yayınlarda söylediği üzere, Bilzerian 1915 olaylarını bir 'soykırım' olarak görüyor.