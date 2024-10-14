https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/seren-serengilden-siyasete-girme-mesaji-1089215497.html

Seren Serengil'den siyasete girme mesajı

Seren Serengil'den siyasete girme mesajı

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Seren Serengil, hayvan hakları için siyasete girme kararı aldığını açıkladı. Serengil, hayvan barınaklarında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T16:27+0300

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türkiye

seren serengil

hayvan

hayvan hakları

gebze

belediye başkanı

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Gebze ve Ümraniye’deki hayvan barınaklarında yaşanan olaylar sonrası kamuoyunun gündemine gelen Serengil, şöhretini hayvan hakları mücadelesinde kullanacağını belirterek, “Benim gönlüm rahat değil. Bu konuda harekete geçmek ve bu canlıların haklarını savunmak benim görevim” dedi. Serengil, siyasete atılma kararını ise şu sözlerle açıkladı: Ayrıca, halkın desteğini alması halinde aday olmayı düşündüğünü belirterek, “Bizim adımıza konuşacak birine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediye-baskani-buyukgozden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezindeki-goruntulere-iliskin-1089126885.html

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seren serengil, hayvan, hayvan hakları, gebze, belediye başkanı