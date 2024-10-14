https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/seren-serengilden-siyasete-girme-mesaji-1089215497.html
Seren Serengil'den siyasete girme mesajı
Seren Serengil'den siyasete girme mesajı
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Seren Serengil, hayvan hakları için siyasete girme kararı aldığını açıkladı. Serengil, hayvan barınaklarında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T16:27+0300
2024-10-14T16:27+0300
2024-10-14T16:27+0300
türkiye
seren serengil
hayvan
hayvan hakları
gebze
belediye başkanı
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Gebze ve Ümraniye’deki hayvan barınaklarında yaşanan olaylar sonrası kamuoyunun gündemine gelen Serengil, şöhretini hayvan hakları mücadelesinde kullanacağını belirterek, “Benim gönlüm rahat değil. Bu konuda harekete geçmek ve bu canlıların haklarını savunmak benim görevim” dedi. Serengil, siyasete atılma kararını ise şu sözlerle açıkladı: Ayrıca, halkın desteğini alması halinde aday olmayı düşündüğünü belirterek, “Bizim adımıza konuşacak birine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediye-baskani-buyukgozden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezindeki-goruntulere-iliskin-1089126885.html
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seren serengil, hayvan, hayvan hakları, gebze, belediye başkanı
seren serengil, hayvan, hayvan hakları, gebze, belediye başkanı
Seren Serengil'den siyasete girme mesajı
Ünlü sunucu Seren Serengil, hayvan hakları için siyasete girme kararı aldığını açıkladı. Serengil, hayvan barınaklarında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, “Siyasete girmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Gebze ve Ümraniye’deki hayvan barınaklarında yaşanan olaylar sonrası kamuoyunun gündemine gelen Serengil, şöhretini hayvan hakları mücadelesinde kullanacağını belirterek, “Benim gönlüm rahat değil. Bu konuda harekete geçmek ve bu canlıların haklarını savunmak benim görevim” dedi.
Serengil, siyasete atılma kararını ise şu sözlerle açıkladı:
“Sanatçıyım, siyasetle ilgilenmiyorum ama bu saatten sonra siyasete girecek miyim? Evet, gireceğim. Orada bizden birinin de olması gerektiğini düşünüyorum.”
Ayrıca, halkın desteğini alması halinde aday olmayı düşündüğünü belirterek, “Bizim adımıza konuşacak birine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.