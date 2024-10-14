https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/secim-sonrasi-yasanan-cumhurbaskani-erdogan-ve-secmenine-hakaret-davasinda-karar-bu-sahis-hala-1089223639.html

Seçim sonrası yaşanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmenine hakaret davasında karar: 'Bu şahıs hala görevine devam ediyor'

Seçim sonrası yaşanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmenine hakaret davasında karar: 'Bu şahıs hala görevine devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve seçmenine hakaret ettiği iddia edilen öğretmenin yargılandığı davada seçmene hakaretten bin 300 TL para cezası verildi... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T19:44+0300

2024-10-14T19:44+0300

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türkiye

seçmen

recep tayyip erdoğan

hakaret

yerel seçimler

yerel seçim

genel seçim

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Kocaeli'de 2023 Genel Seçimleri sonrası bir kahvehanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmeni Ali Köçkar'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmene bin 300 TL para cezası verildi. Söz konusu ceza öğretmen K.D.'nin seçmen Ali Köçkar'a yönelik hakaret suçundan verilirken, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ilgili dosyası tefrik edilerek ayrı bir davaya konu edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Ali Köçkar şunlaro söyledi:Ne olmuştu?Yeni Kent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Ali Köçkar isimli adamla kahvehanede bulunan öğretmen K.D. arasındaki konuşma tartışmaya döndü. İddiaya göre, öğretmen K.D. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Erdoğan'ın seçmeni olan Ali Köçkar'a hakaret etti. Kahvehanedekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu ancak Ali Köçkar, K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. K.D. hakkında Ali Köçkar'a hakaretten dava açıldı. Davanın duruşması Gebze 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya katılan sanık, suçlamaları kabul etmedi. Sanık K.D'ye, Ali Köçkar'a yönelik işlediği hakaret suçundan bin 300 TL para cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/savciyi-tehdit-eden-5-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1089219565.html

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