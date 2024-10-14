https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/savciyi-tehdit-eden-5-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1089219565.html
Savcıyı tehdit eden 5 kişi hakkında tutuklama talebi
Savcıyı tehdit eden 5 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Yeni doğan çetesi soruşturması kapsamında savcıyı tehdit eden 5 kişi için tutuklama, 3 kişi için adli kontrol talep edildi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T18:49+0300
2024-10-14T18:49+0300
2024-10-14T18:50+0300
türkiye
savcı
tehdit
mahkeme
mahkeme kararı
çete
hakim
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089151125_0:295:1200:970_1920x0_80_0_0_34361acf595f6cdcb246c27e47782d86.jpg
‘Yeni doğan çetesi’ soruşturması kapsamında savcıyı odasında tehdit eden 8 şüpheliden 5’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Mahkemede 'Yeni doğan çetesi' tarafından 112 acil servis personelinin sisteme dahil edildiği ve bazı bebeklerin yaşam destek cihazlarının kapatılması talimatı verildiği öne sürüldü. Olaya ilişkin ses ve video kayıtlarının bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Savcının odasına girerek kendisini eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin’in savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi için tutuklama, 3 kişi için adli kontrol talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/eski-ve-yeni-tarim-bakanlari-arasinda-makam-araci-krizi-iddiasina-yalanlama-1089216517.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089151125_0:182:1200:1082_1920x0_80_0_0_7dbd38ba732c2737f0794e66b0465fd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
savcı, tehdit, mahkeme, mahkeme kararı, çete, hakim, polis
savcı, tehdit, mahkeme, mahkeme kararı, çete, hakim, polis
Savcıyı tehdit eden 5 kişi hakkında tutuklama talebi
18:49 14.10.2024 (güncellendi: 18:50 14.10.2024)
Yeni doğan çetesi soruşturması kapsamında savcıyı tehdit eden 5 kişi için tutuklama, 3 kişi için adli kontrol talep edildi.
‘Yeni doğan çetesi’ soruşturması kapsamında savcıyı odasında tehdit eden 8 şüpheliden 5’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemede 'Yeni doğan çetesi' tarafından 112 acil servis personelinin sisteme dahil edildiği ve bazı bebeklerin yaşam destek cihazlarının kapatılması talimatı verildiği öne sürüldü. Olaya ilişkin ses ve video kayıtlarının bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Savcının odasına girerek kendisini eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin’in savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi için tutuklama, 3 kişi için adli kontrol talep edildi.