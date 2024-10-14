https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/savciyi-tehdit-eden-5-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1089219565.html

Savcıyı tehdit eden 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Savcıyı tehdit eden 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Yeni doğan çetesi soruşturması kapsamında savcıyı tehdit eden 5 kişi için tutuklama, 3 kişi için adli kontrol talep edildi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T18:49+0300

2024-10-14T18:49+0300

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türkiye

savcı

tehdit

mahkeme

mahkeme kararı

çete

hakim

polis

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‘Yeni doğan çetesi’ soruşturması kapsamında savcıyı odasında tehdit eden 8 şüpheliden 5’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Mahkemede 'Yeni doğan çetesi' tarafından 112 acil servis personelinin sisteme dahil edildiği ve bazı bebeklerin yaşam destek cihazlarının kapatılması talimatı verildiği öne sürüldü. Olaya ilişkin ses ve video kayıtlarının bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Savcının odasına girerek kendisini eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin’in savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi için tutuklama, 3 kişi için adli kontrol talep edildi.

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savcı, tehdit, mahkeme, mahkeme kararı, çete, hakim, polis