https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/eski-ve-yeni-tarim-bakanlari-arasinda-makam-araci-krizi-iddiasina-yalanlama-1089216517.html

Eski ve yeni Tarım Bakanları arasında 'makam aracı krizi' iddiasına yalanlama

Eski ve yeni Tarım Bakanları arasında 'makam aracı krizi' iddiasına yalanlama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Eski ve yeni... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T16:52+0300

2024-10-14T16:52+0300

2024-10-14T16:52+0300

türkiye

makam aracı

lüks makam aracı

tarım ve orman bakanlığı

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html

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makam aracı, lüks makam aracı, tarım ve orman bakanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi