https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/eski-ve-yeni-tarim-bakanlari-arasinda-makam-araci-krizi-iddiasina-yalanlama-1089216517.html
Eski ve yeni Tarım Bakanları arasında 'makam aracı krizi' iddiasına yalanlama
Eski ve yeni Tarım Bakanları arasında 'makam aracı krizi' iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Eski ve yeni... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T16:52+0300
2024-10-14T16:52+0300
2024-10-14T16:52+0300
türkiye
makam aracı
lüks makam aracı
tarım ve orman bakanlığı
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html
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makam aracı, lüks makam aracı, tarım ve orman bakanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
makam aracı, lüks makam aracı, tarım ve orman bakanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
Eski ve yeni Tarım Bakanları arasında 'makam aracı krizi' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.