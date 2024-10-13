https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kuzey-kore-medyasi-sinirdaki-topcu-birlikleri-guneyden-gelecek-ihalara-karsi-atese-hazir-hale-1089187083.html

Kuzey Kore medyası: Sınırdaki topçu birlikleri Güney’den gelecek İHA’lara karşı ateşe hazır hale getirildi

Kuzey Kore medyası: Sınırdaki topçu birlikleri Güney’den gelecek İHA’lara karşı ateşe hazır hale getirildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin, güney sınırındaki topçu birliklerine Güney Kore’den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri verdiği bildirildi. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T22:15+0300

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kuzey kore

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güney kore

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kuzey kore dışişleri bakanlığı

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Kore’nin Sesi Radyosu’nun Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın sözcüsüne dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanlığı, sınırda konuşlu topçu birliklerine ateş için hazır olmalarını emretti.Açıklamada, “13 Ekim tarihinde Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın sözcüsü, Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın sınırdaki topçu birliklerine ateşe hazır olmaları emrini verdiğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.Sözcü, birliklere sınır ötesinden Kuzey'e uçan insansız hava araçlarını vurma emri verildiğini kaydetti.Cuma günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını başkent Pyongyang’a gönderdiğini açıklamıştı.Bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi ihlali olduğunu vurgulayan bakanlık, Güney Kore’ye ‘savaşa dönüşebilecek, silahlı çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona’ derhal son vermesi çağrısı yapmıştı.Çöp balonu gerilimiİki ülke arasında aylardır 'balon gerilimi' devam ediyor.Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.Kuzey Kore ise buna cevaben Mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney'e göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kuzey-kore-sinirdaki-saldiri-araclarini-teyakkuza-geciriyor-bu-guney-koreye-son-uyarimiz-1089116941.html

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kuzey kore, savunma bakanlığı, genelkurmay başkanlığı, güney kore, balon, kuzey kore dışişleri bakanlığı