https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/reha-muhtar-yeniden-entube-edildi-solunum-sikintisi-yasiyor-1087455168.html
Reha Muhtar yeniden entübe edildi: Solunum sıkıntısı yaşıyor
Reha Muhtar yeniden entübe edildi: Solunum sıkıntısı yaşıyor
Sputnik Türkiye
Geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar, 2 günün ardından uyandırılmıştı. Reha Muhtar'ın yeniden entübe edildiği ve solunum... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:15+0300
2024-08-30T14:15+0300
2024-08-30T14:15+0300
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20 Ağustos'ta geçirdiği kaza üzerine hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 22 Ağustos'ta uyandırılmıştı.Son gelen açıklamalara göre Muhtar yeniden entübe edildi.
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reha muhtar, reha muhtar son durum, reha muhtar öldü mü, reha muhtar entübe, reha muhtar hastalığı
Reha Muhtar yeniden entübe edildi: Solunum sıkıntısı yaşıyor
Ayrıntılar geliyor
Geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar, 2 günün ardından uyandırılmıştı. Reha Muhtar'ın yeniden entübe edildiği ve solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.
20 Ağustos'ta geçirdiği kaza üzerine hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 22 Ağustos'ta uyandırılmıştı.
Son gelen açıklamalara göre Muhtar yeniden entübe edildi.