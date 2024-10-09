https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/prof-dr-orhan-sen-istanbula-yagis-icin-tarih-verdi-kuvvetli-geliyor-sicakliklar-dusecek-1089005011.html

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdi: Kuvvetli geliyor, sıcaklıklar düşecek

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdi: Kuvvetli geliyor, sıcaklıklar düşecek

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:40+0300

2024-10-09T11:40+0300

2024-10-09T11:40+0300

türkiye

istanbul

marmara bölgesi

orhan şen

yağış

sağanak yağış

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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken hafta sonuna kadar sağanak yağış gözükmüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava tahminini paylaşarak Marmara Bölgesi'ne yağış için tarih verdi.Havalar ne zaman soğuyacak? Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdiŞen'in tahminine göre, Marmara Bölgesi'ne cumartesi günü gelecek kuvvetli yağış pazar günü de etkisini gösterecek ve sıcaklıklar 3-5 derece birden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de 5 günlük hava tahminine göre, hafta sonu İstanbul'a yağış geliyor. Prof. Dr. Şen'in paylaşımı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-ve-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-geliyor-prof-dr-orhan-sen-sicakliklarin-dususu-icin-1088774224.html

türkiye

istanbul

marmara bölgesi

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