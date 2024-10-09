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Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdi: Kuvvetli geliyor, sıcaklıklar düşecek
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdi: Kuvvetli geliyor, sıcaklıklar düşecek
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken hafta sonuna kadar sağanak yağış gözükmüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava tahminini paylaşarak Marmara Bölgesi'ne yağış için tarih verdi.Havalar ne zaman soğuyacak? Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdiŞen'in tahminine göre, Marmara Bölgesi'ne cumartesi günü gelecek kuvvetli yağış pazar günü de etkisini gösterecek ve sıcaklıklar 3-5 derece birden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de 5 günlük hava tahminine göre, hafta sonu İstanbul'a yağış geliyor. Prof. Dr. Şen'in paylaşımı şöyle:
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Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdi: Kuvvetli geliyor, sıcaklıklar düşecek

11:40 09.10.2024
© AAİstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının 4 derece birden artacağını duyurdu. Şen, Marmara'ya gelecek kuvvetli yağış için hafta sonunu işaret etti. Meteoroloji'nin tahminine göre de İstanbul'da yağış cumartesi görülecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken hafta sonuna kadar sağanak yağış gözükmüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava tahminini paylaşarak Marmara Bölgesi'ne yağış için tarih verdi.

Havalar ne zaman soğuyacak? Orhan Şen İstanbul'a yağış için tarih verdi

Şen'in tahminine göre, Marmara Bölgesi'ne cumartesi günü gelecek kuvvetli yağış pazar günü de etkisini gösterecek ve sıcaklıklar 3-5 derece birden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de 5 günlük hava tahminine göre, hafta sonu İstanbul'a yağış geliyor. Prof. Dr. Şen'in paylaşımı şöyle:
"Bugün yurtta yağış yok. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacak. Yağış, Marmara'ya cumartesi geliyor. Kuvvetli görünüyor. Pazar da devam eder. Cumaya kadar sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu yağışla birlikte 3-5 derece düşecek."
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
TÜRKİYE
İstanbul ve birçok kente gök gürültülü sağanak geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi
3 Ekim, 15:18
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