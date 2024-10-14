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Meteorolojiden 5 şehre sarı kod: Sağanak yağış geliyor
Meteorolojiden 5 şehre sarı kod: Sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
MGM'nin 14 Ekim tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T07:28+0300
2024-10-14T07:40+0300
yaşam
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Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.Hava Sıcaklıkları: Kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, diğer bölgelerde 2-4 derece artış göstermesi bekleniyor.Rüzgar: Rüzgarın kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Yağış uyarıları ve sıcaklık değişimleri, kişilerin günlük planlamalarını etkileyebilir. Sürücülerin sis ve yağış nedeniyle dikkatli olmaları öneriliyor.MGM’nin ‘sarı’ kodla uyardığı iller şöyle:Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 23°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 11°C, 22°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 9°C, 22°CParçalı bulutluKONYA 13°C, 25°CParçalı bulutluNEVŞEHİR 14°C, 22°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı bulutluSİNOP °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı bulutluSİİRT °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 30°CParçalı bulutluDENİZLERDE HAVAGüney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
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Meteorolojiden 5 şehre sarı kod: Sağanak yağış geliyor

07:28 14.10.2024 (güncellendi: 07:40 14.10.2024)
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© AA
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MGM'nin 14 Ekim tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevresi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.
Hava Sıcaklıkları: Kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, diğer bölgelerde 2-4 derece artış göstermesi bekleniyor.
Rüzgar: Rüzgarın kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Yağış uyarıları ve sıcaklık değişimleri, kişilerin günlük planlamalarını etkileyebilir. Sürücülerin sis ve yağış nedeniyle dikkatli olmaları öneriliyor.
MGM’nin ‘sarı’ kodla uyardığı iller şöyle:
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
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