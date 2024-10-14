https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abdden-vatandaslarina-lubnani-terk-edin-cagrisi-1089226144.html
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ı derhal terketme çağrısında bulundu. Büyükelçilik, 27 Eylül'den bu yana tahliye uçuşları... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T21:42+0300
2024-10-14T21:42+0300
2024-10-14T21:43+0300
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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların devam ettiğini belirterek, ABD hükümetinin 27 Eylül’den bu yana ABD vatandaşları ve aile üyelerinin tahliyesi için uçuşlar organize ettiğini ancak çoğu uçuşun kapasitenin çok altında gerçekleştiğini ifade etti.Büyükelçilik, ABD hükümeti tarafından sağlanan ek uçuşların sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirterek, “Şu anda ayrılmamayı seçen ABD vatandaşları, durum daha da kötüleşirse acil durum planları hazırlamalıdır. Bu planlarda ayrılış veya tahliye için ABD hükümetine güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bm-baris-gucu-lubnan-israil-siniri-israil-ordusu-tarafindan-ihlal-edildi-1089184148.html
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abd, abd büyükelçiliği, lübnan, beyrut, israil, tahliye
abd, abd büyükelçiliği, lübnan, beyrut, israil, tahliye
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
21:42 14.10.2024 (güncellendi: 21:43 14.10.2024)
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ı derhal terketme çağrısında bulundu. Büyükelçilik, 27 Eylül'den bu yana tahliye uçuşları organize edildiğini ama çoğu uçuşun kapasitesinin çok altında gerçekleştiğini belirtti.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların devam ettiğini belirterek, ABD hükümetinin 27 Eylül’den bu yana ABD vatandaşları ve aile üyelerinin tahliyesi için uçuşlar organize ettiğini ancak çoğu uçuşun kapasitenin çok altında gerçekleştiğini ifade etti.
Büyükelçilik, ABD hükümeti tarafından sağlanan ek uçuşların sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirterek, “Şu anda ayrılmamayı seçen ABD vatandaşları, durum daha da kötüleşirse acil durum planları hazırlamalıdır. Bu planlarda ayrılış veya tahliye için ABD hükümetine güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.