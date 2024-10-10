https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/narin-guran-cinayetinde-balkondaki-halilarin-sirri-cozuldu-1089061998.html

Narin Güran cinayetinde balkondaki halıların sırrı çözüldü

Narin Güran cinayetinde balkondaki halıların sırrı çözüldü

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:35+0300

2024-10-10T16:35+0300

2024-10-10T16:35+0300

türkiye

narin güran

cinayet

halı

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, HTS alan daraltma çalışmaları sonucunda amca Salim ile Bahtiyar’ın cep telefonlarının 15.28 ile 15.46 arasındaki saatlerde yan yana geldiği tespit edildi. Bununla ilgili yapılan ilk çalışmalarda da sinyalin geldiği noktanın da okul civarındaki taşlı yolda olduğu bilgisine ulaşıldı. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebildiği de belirtiliyor.Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Salim Güran, Hediye Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın cep telefonu kayıtlarının olay bölgesinde olduğu belirtiliyor. Ancak, Yüksel Güran, Hediye Güran ve Salim Güran’ın evleri birbirine yakın olduğu için aynı bölgeden sinyal verdikleri belirlendi. Jandarma bunun için de önemli bir çalışma başlattı. Jandarma o bölgedeki elde edilen HTS kayıtları içinde alan daraltması çalışmasına başladı. Bu çalışmaya göre, Salim Güran’ın cep telefonunun kimlerin cep telefonları ile yan yana geldiği tespit edilecek. Bu da cinayet esnasında kimlerin olay noktasında olabileceğini ortaya çıkartacak.Halılar yıkanmamışUlaşılan bilgilere göre, Yüksel Güran’ın evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, Arif Güran’ın evindeki halıların 27 Ağustos günü jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alındığı belirlendi. Alınan halıların evde katlanmış ve yıkandığına dair bir bulgunun olmadığı öğrenildi.Öte yandan halılarda, amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Narin’in ölümüyle bağlantılı olabilecek DNA bulgusu da aranıyor. Bahtiyar verdiği son ifadesinde Narin’in cansız bedenini Yüksel Güran’ın evinden alındığını söylemişti.Olay günü telefon görüşmesi olmamışSalim ile Yüksel Güran’ın olay günü telefon görüşmesi olmadığı ortaya çıktı. Yüksel Güran’ın Salim Güran’ın cep telefonunu 30 Temmuz 2024 günü çaldırdığı ve bu telefon çaldırmadan sonra Salim’in geri aradığı tespit edildi.Narin Güran nerede öldürüldüEn çok merak edilen sorulardan biri de "Narin nerede ve kimler tarafından öldürüldü" sorusu oldu. Yapılan çalışmalara göre, Narin’in öldürüldüğü noktalar ihtimal olarak düşünülüyor. İhtimaller arasında Güran ailesinin ahırı yer alıyor. Bahtiyar’ın son ifadesinin ardından Güran ailesinin evinde ve arabada Narin'in yoğun DNA’sının bulunması da mercek altına alındı. Bu noktadan hareketle de olay yerinin otomobil olabileceği ihtimali de araştırılmaya başlandı. Ayrıca şüpheli olarak görülen Nevzat Bahtiyar ile üvey babaanne Süheyla Güran’ın ahırlarında da inceleme yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-nerede-olduruldugu-belli-oldu-3-dakikada-katledildi-1088919732.html

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