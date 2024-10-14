https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kremlin-natonun-tatbikati-mevcut-gerilimi-artiriyor-1089212546.html

Kremlin: NATO’nun tatbikatı mevcut gerilimi artırıyor

Kremlin: NATO’nun tatbikatı mevcut gerilimi artırıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Steadfast Noon nükleer tatbikatının, Ukrayna çatışması kapsamındaki ‘sıcak savaş’ koşullarında sadece gerilimi daha da... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T15:29+0300

2024-10-14T15:29+0300

2024-10-14T15:41+0300

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dmitriy peskov

nato

nükleer tatbikat

ukrayna

gerilim

tırmanma

abd

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Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ihtilafı kapsamında yürütülen ‘sıcak savaş’ bağlamında, elbette bu tür tatbikatlar gerilimin daha da tırmanmasından başka bir şeye yol açmıyor” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların azaltılması konusunda Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Peskov, Kremlin’in bu görüşmelere hazır olup olmadığı sorusuna, bu görüşmelerin diğer güvenlik unsurları dikkate alınmadan yapılmasının mümkün olmadığını belirterek şunu dedi:‘Rusya kimseyi tehdit etmiyor’Alman istihbarat şefi Bruno Kahl'ın, Moskova'nın 10 yıl içinde ittifaka saldırmaya hazır olacağını yönündeki iddiasına da değinen Kremlin Sözcüsü, NATO’dan farklı olarak hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Batı'nın diktasına dayalı ilişkiler artık kabul görmüyor’Peskov ayrıca BRICS’in giderek daha fazla ülkenin ilgisini çektiğini dile getirdi.BRICS’in, Batı’nın ‘kapalı kulüplerinden’ daha cazip olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Özellikle de giderek daha fazla ülkenin yeni biçimdeki ilişkiler kurma ihtiyacına yöneldiği ve artık bir ülkenin diğerine dikte etmesine dayalı ilişkileri kabul etmediği mevcut durumda” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/nato-avrupanin-kuzeyinde-buyuk-nukleer-tatbikata-basliyor-1089202423.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, nato, nükleer tatbikat, ukrayna, gerilim, tırmanma, abd, joe biden, nükleer silah, brics