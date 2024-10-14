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Göçmen kuşların uğrak noktası: Düden Gölü
Göçmen kuşların uğrak noktası: Düden Gölü
Sputnik Türkiye
Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
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Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İçinde dokuz küçük adaya sahip olan göl, su kuşlarının üreme ve göç bölgesi olma özelliği ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine olanak sağlıyor.
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galeri, kuş, kuş sürüsü, göçmen, göçmen kuşlar, smithsonian göçmen kuş izleme merkezi, tarım, böcek, фото
galeri, kuş, kuş sürüsü, göçmen, göçmen kuşlar, smithsonian göçmen kuş izleme merkezi, tarım, böcek, фото

Göçmen kuşların uğrak noktası: Düden Gölü

15:39 14.10.2024
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Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İçinde dokuz küçük adaya sahip olan göl, su kuşlarının üreme ve göç bölgesi olma özelliği ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine olanak sağlıyor.
© Mustafa Çiftçi

Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İçinde dokuz küçük adaya sahip olan göl, su kuşlarının üreme ve göç bölgesi olma özelliği ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine olanak sağlıyor.

Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İçinde dokuz küçük adaya sahip olan göl, su kuşlarının üreme ve göç bölgesi olma özelliği ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine olanak sağlıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© Mustafa Çiftçi

Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İçinde dokuz küçük adaya sahip olan göl, su kuşlarının üreme ve göç bölgesi olma özelliği ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine olanak sağlıyor.

© Mustafa Çiftçi

Fakat bir yandan da uzmanlar uyarıda bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonunun kaybı ve bozulmasının kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit ettiğine dikkati çekti.

Fakat bir yandan da uzmanlar uyarıda bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonunun kaybı ve bozulmasının kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit ettiğine dikkati çekti. - Sputnik Türkiye
2/6
© Mustafa Çiftçi

Fakat bir yandan da uzmanlar uyarıda bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonunun kaybı ve bozulmasının kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit ettiğine dikkati çekti.

© Mustafa Çiftçi

Doç. Dr. Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün temasının göçmen kuşların besin kaynağı olan böceklerin azalması olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Dünya Göçmen Kuşlar Günü&#x27;nün temasının göçmen kuşların besin kaynağı olan böceklerin azalması olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/6
© Mustafa Çiftçi

Doç. Dr. Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün temasının göçmen kuşların besin kaynağı olan böceklerin azalması olduğunu belirtti.

© Mustafa Çiftçi

Azalan böcek popülasyonunu korumak için daha fazla eylem çağrısı yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz, "Böcekler, üreme mevsimi ve göçler sırasında birçok kuş türü için hayati enerji kaynaklarıdır. Kuş göçlerinin zamanlamasını, süresini ve genel başarısını önemli ölçüde etkilerler. Böcek popülasyonları, böcek ilaçlarının kullanımı ve tarımsal yoğunlaşma ve kentleşme ile bağlantılı olarak yaşam alanlarının tahrip edilmesi sonucunda son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. İklim değişikliği ve biyolojik istilalar da böceklerin açlık, hastalık veya avlanma nedeniyle ölümüne neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Azalan böcek popülasyonunu korumak için daha fazla eylem çağrısı yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz, &quot;Böcekler, üreme mevsimi ve göçler sırasında birçok kuş türü için hayati enerji kaynaklarıdır. Kuş göçlerinin zamanlamasını, süresini ve genel başarısını önemli ölçüde etkilerler. Böcek popülasyonları, böcek ilaçlarının kullanımı ve tarımsal yoğunlaşma ve kentleşme ile bağlantılı olarak yaşam alanlarının tahrip edilmesi sonucunda son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. İklim değişikliği ve biyolojik istilalar da böceklerin açlık, hastalık veya avlanma nedeniyle ölümüne neden olmaktadır.&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/6
© Mustafa Çiftçi

Azalan böcek popülasyonunu korumak için daha fazla eylem çağrısı yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz, "Böcekler, üreme mevsimi ve göçler sırasında birçok kuş türü için hayati enerji kaynaklarıdır. Kuş göçlerinin zamanlamasını, süresini ve genel başarısını önemli ölçüde etkilerler. Böcek popülasyonları, böcek ilaçlarının kullanımı ve tarımsal yoğunlaşma ve kentleşme ile bağlantılı olarak yaşam alanlarının tahrip edilmesi sonucunda son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. İklim değişikliği ve biyolojik istilalar da böceklerin açlık, hastalık veya avlanma nedeniyle ölümüne neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

© Mustafa Çiftçi

Doç. Dr. Yavuz, kuşların göç rotaları boyunca tarlalarda, ormanlarda, sulak alanlarda ve konakladıkları çeşitli habitatlarda aktif olarak böcek aradığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kuş göçünün zamanlaması genellikle konaklama alanlarındaki böcek bolluğunun en yüksek olduğu zamana denk gelir ve kuşların yolculuklarına devam etmeden önce enerji rezervlerini yenilemeleri için besin sağlar. Üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonlarının kaybı ve bozulması, kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit etmektedir. Ormanlar ve otlaklar gibi doğal alanların yoğun tarım, kentsel gelişim ve bunların ışık kirliliği gibi etkileri nedeniyle dönüşüme uğraması veya tehlike altına girmesi böcek popülasyonlarının azalmasına neden olabilir."

Doç. Dr. Yavuz, kuşların göç rotaları boyunca tarlalarda, ormanlarda, sulak alanlarda ve konakladıkları çeşitli habitatlarda aktif olarak böcek aradığına işaret ederek, şöyle devam etti:&quot;Kuş göçünün zamanlaması genellikle konaklama alanlarındaki böcek bolluğunun en yüksek olduğu zamana denk gelir ve kuşların yolculuklarına devam etmeden önce enerji rezervlerini yenilemeleri için besin sağlar. Üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonlarının kaybı ve bozulması, kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit etmektedir. Ormanlar ve otlaklar gibi doğal alanların yoğun tarım, kentsel gelişim ve bunların ışık kirliliği gibi etkileri nedeniyle dönüşüme uğraması veya tehlike altına girmesi böcek popülasyonlarının azalmasına neden olabilir.&quot; - Sputnik Türkiye
5/6
© Mustafa Çiftçi

Doç. Dr. Yavuz, kuşların göç rotaları boyunca tarlalarda, ormanlarda, sulak alanlarda ve konakladıkları çeşitli habitatlarda aktif olarak böcek aradığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kuş göçünün zamanlaması genellikle konaklama alanlarındaki böcek bolluğunun en yüksek olduğu zamana denk gelir ve kuşların yolculuklarına devam etmeden önce enerji rezervlerini yenilemeleri için besin sağlar. Üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonlarının kaybı ve bozulması, kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit etmektedir. Ormanlar ve otlaklar gibi doğal alanların yoğun tarım, kentsel gelişim ve bunların ışık kirliliği gibi etkileri nedeniyle dönüşüme uğraması veya tehlike altına girmesi böcek popülasyonlarının azalmasına neden olabilir."

© Mustafa Çiftçi

Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların kuşların beslenmek için güvendiği böceklere zarar verdiğini aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları kaydetti:

"Enerji ve protein açısından zengin böceklerin azlığı kuşların göç etmesini ve üremesini engelleyerek bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına, üreme başarılarının düşmesine ve hem ergin kuşlar hem de yavruları için ölüm oranlarının artmasına neden olabilir. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde, bu kuşların güzelliğini ve ekolojik önemini kutlamanın yanı sıra aynı zamanda onları korumak için de taşıdığımız sorumluluğun farkına varmalıyız. Bu kuşları göç yolları boyunca koruyan tedbirleri uygulamamız ve desteklememiz çok önemlidir. Farkındalığı artırarak ve uygulama değişiklikleri ile koruma eylemlerini savunarak, göçmen kuşların korunmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz. Hayatta kalmaları ekolojik sağlığımız ve biyoçeşitliliğimizle iç içe geçtiğinden, korunmaları bu gezegeni onlarla paylaşan hepimiz için acil bir önceliktir. Birlikte, göçmen kuşların yaşamlarında bir fark yaratabiliriz

Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların kuşların beslenmek için güvendiği böceklere zarar verdiğini aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları kaydetti:&quot;Enerji ve protein açısından zengin böceklerin azlığı kuşların göç etmesini ve üremesini engelleyerek bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına, üreme başarılarının düşmesine ve hem ergin kuşlar hem de yavruları için ölüm oranlarının artmasına neden olabilir. Dünya Göçmen Kuşlar Günü&#x27;nde, bu kuşların güzelliğini ve ekolojik önemini kutlamanın yanı sıra aynı zamanda onları korumak için de taşıdığımız sorumluluğun farkına varmalıyız. Bu kuşları göç yolları boyunca koruyan tedbirleri uygulamamız ve desteklememiz çok önemlidir. Farkındalığı artırarak ve uygulama değişiklikleri ile koruma eylemlerini savunarak, göçmen kuşların korunmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz. Hayatta kalmaları ekolojik sağlığımız ve biyoçeşitliliğimizle iç içe geçtiğinden, korunmaları bu gezegeni onlarla paylaşan hepimiz için acil bir önceliktir. Birlikte, göçmen kuşların yaşamlarında bir fark yaratabiliriz - Sputnik Türkiye
6/6
© Mustafa Çiftçi

Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların kuşların beslenmek için güvendiği böceklere zarar verdiğini aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları kaydetti:

"Enerji ve protein açısından zengin böceklerin azlığı kuşların göç etmesini ve üremesini engelleyerek bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına, üreme başarılarının düşmesine ve hem ergin kuşlar hem de yavruları için ölüm oranlarının artmasına neden olabilir. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde, bu kuşların güzelliğini ve ekolojik önemini kutlamanın yanı sıra aynı zamanda onları korumak için de taşıdığımız sorumluluğun farkına varmalıyız. Bu kuşları göç yolları boyunca koruyan tedbirleri uygulamamız ve desteklememiz çok önemlidir. Farkındalığı artırarak ve uygulama değişiklikleri ile koruma eylemlerini savunarak, göçmen kuşların korunmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz. Hayatta kalmaları ekolojik sağlığımız ve biyoçeşitliliğimizle iç içe geçtiğinden, korunmaları bu gezegeni onlarla paylaşan hepimiz için acil bir önceliktir. Birlikte, göçmen kuşların yaşamlarında bir fark yaratabiliriz

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