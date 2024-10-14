Göçmen kuşların uğrak noktası: Düden Gölü

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Doç. Dr. Yavuz, kuşların göç rotaları boyunca tarlalarda, ormanlarda, sulak alanlarda ve konakladıkları çeşitli habitatlarda aktif olarak böcek aradığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kuş göçünün zamanlaması genellikle konaklama alanlarındaki böcek bolluğunun en yüksek olduğu zamana denk gelir ve kuşların yolculuklarına devam etmeden önce enerji rezervlerini yenilemeleri için besin sağlar. Üreme alanlarındaki ve kuş göç yolları üzerindeki böcek popülasyonlarının kaybı ve bozulması, kuşların hayatta kalmasını ve refahını tehdit etmektedir. Ormanlar ve otlaklar gibi doğal alanların yoğun tarım, kentsel gelişim ve bunların ışık kirliliği gibi etkileri nedeniyle dönüşüme uğraması veya tehlike altına girmesi böcek popülasyonlarının azalmasına neden olabilir."