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İzlanda Türkiye maçında muhtemel 11'ler belli oldu: Maç ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?
İzlanda Türkiye maçında muhtemel 11'ler belli oldu: Maç ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalmış, ardından İzlanda'yı İzmir'de 3-1 yenmişti. Şimdi ise İzlanda ile Türkiye tekrar maç maça... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
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Üçüncü maçında Karadağ’ı 1-0 mağlup eden Milliler, 7 puanla grupta lider durumda. İzlanda ise grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Gruptaki diğer karşılaşma ise aynı saatte Galler ile Karadağ arasında oynanacak.İzlanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak olacak.İzlanda ile zorlu geçmişTürkiye ve İzlanda, tarihlerinde ilk kez 1980'de karşılaştı. O maçta İzlanda, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti. Türkiye'nin İzlanda'ya karşı aldığı üç galibiyetin tamamı evinde oynanan maçlarda geldi. Ancak İzlanda deplasmanında Milliler, şimdiye kadar 7 maçta galibiyet alamadı; 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde edebildi.Önemli eksiklerTürkiye’de Barış Alper Yılmaz sakatlığı nedeniyle, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle İzlanda karşısında forma giyemeyecek. İzlanda’da ise Thorsteinsson ve Thordarson kart cezalısı.Muhtemel 11'ler
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izlanda türkiye maçı, izlanda türkiye maçı ne zaman, izlanda türkiye ilk 11, izlanda türkiye maçları, izlanda türkiye maçı ne zaman, türkiye izlanda maçı, türkiye izlanda maçı nerede, türkiye izlanda maçı izle, tv8 canlı izle canli yayın izle hd, tv8 5 canlı

İzlanda Türkiye maçında muhtemel 11'ler belli oldu: Maç ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?

08:28 14.10.2024
© İHA / HASAN İNCE-AW284276Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© İHA / HASAN İNCE-AW284276
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Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalmış, ardından İzlanda'yı İzmir'de 3-1 yenmişti. Şimdi ise İzlanda ile Türkiye tekrar maç maça çıkacak. Peki,
Üçüncü maçında Karadağ’ı 1-0 mağlup eden Milliler, 7 puanla grupta lider durumda. İzlanda ise grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Gruptaki diğer karşılaşma ise aynı saatte Galler ile Karadağ arasında oynanacak.

İzlanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak olacak.

İzlanda ile zorlu geçmiş

Türkiye ve İzlanda, tarihlerinde ilk kez 1980'de karşılaştı. O maçta İzlanda, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti. Türkiye'nin İzlanda'ya karşı aldığı üç galibiyetin tamamı evinde oynanan maçlarda geldi. Ancak İzlanda deplasmanında Milliler, şimdiye kadar 7 maçta galibiyet alamadı; 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde edebildi.

Önemli eksikler

Türkiye’de Barış Alper Yılmaz sakatlığı nedeniyle, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle İzlanda karşısında forma giyemeyecek. İzlanda’da ise Thorsteinsson ve Thordarson kart cezalısı.

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